В России прокомментировали нарушение польской границы дронами

Остатки дрона в Польше. Фото: facebook.com/nocnajazdatm

Российский дипломат в Польше Андрей Ордаш впервые отреагировал на обвинения в нарушении воздушного пространства страны дронами. Он назвал их "безосновательными".

Об этом сообщает Sky News в среду, 10 сентября.

Нарушение воздушной границы Польши

Временный поверенный в делах Москвы в Польше заявил, что Польша якобы не предоставила никаких доказательств, которые бы подтвердили причастность российских дронов.

Кроме того, российские СМИ публикуют сообщения, в которых ставят под сомнение инцидент с Польшей.

"Мы считаем обвинения безосновательными. Не было предоставлено никаких доказательств того, что эти дроны имеют российское происхождение", — заявил Ордаш.

Он добавил, что его вызвал МИД Польши.

Что говорят в Минобороны России

В российском Министерстве обороны также высказались о нарушении воздушного пространства Польши. Там заявили, что "не планировали" атаковать там цели.

В то же время в ведомстве признали удары по украинским городам. Также там решили заявить, что российские дроны якобы могут летать до 700 километров, хотя на самом деле дальность превышает 1000 километров.

"Тем не менее, мы готовы на эту тему провести консультации с Министерством обороны Польши", — добавили в Минобороны России.

Напомним, в Минобороны Беларуси также решили оправдать Россию за нарушение польской границы. Там объяснили, почему дроны "сбились с траектории".

Ранее в МИД Литвы заявили, что пока нет доказательств, что вторжение российских дронов в Польшу было преднамеренным.