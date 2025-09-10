Орбан высказался о залете российских дронов в Польшу

Орбан сделал заявление об атаке дронов России на Польшу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна полностью солидарна с Польшей после нарушения воздушного пространства. По его словам, такие инциденты являются неприемлемыми.
Об этом Виктор Орбан написал в соцсети X в среду, 10 сентября.
Реакция Венгрии на нарушение воздушного пространства Польши
"Этот инцидент доказывает, что наша политика призывать к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной", — подчеркнул Орбан.
По его словам, жизнь в тени войны связана с рисками и опасностями, поэтому пришло время остановить это.
Орбан добавил, что поддерживает усилия лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа для достижения мира.
Реакция Польши на заявление Орбана
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление Орбана. По его словам, инцидент доказывает, что Венгрия должна прекратить занимать нейтральную позицию и осудить агрессию России.
"Мы просим вас разблокировать выделение средств ЕС на оборону, одобрить более жесткие санкции против агрессора и снять вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", — добавил он.
Напомним, МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после нарушения воздушного пространства страны дронами.
А генсек НАТО Марк Рютте назвал "успешной" реакцию Альянса на российскую атаку дронами в ночь на 10 сентября.
