Главная Новости дня Орбан сделал заявление об атаке дронов России на Польшу

Орбан сделал заявление об атаке дронов России на Польшу

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 17:41
Орбан высказался о залете российских дронов в Польшу
Виктор Орбан. Фото: facebook.com/orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна полностью солидарна с Польшей после нарушения воздушного пространства. По его словам, такие инциденты являются неприемлемыми.

Об этом Виктор Орбан написал в соцсети X в среду, 10 сентября.

Читайте также:

Реакция Венгрии на нарушение воздушного пространства Польши

"Этот инцидент доказывает, что наша политика призывать к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной", — подчеркнул Орбан.

По его словам, жизнь в тени войны связана с рисками и опасностями, поэтому пришло время остановить это.

Орбан добавил, что поддерживает усилия лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа для достижения мира.

Пост Орбана. Фото: скриншот

Реакция Польши на заявление Орбана

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление Орбана. По его словам, инцидент доказывает, что Венгрия должна прекратить занимать нейтральную позицию и осудить агрессию России.

"Мы просим вас разблокировать выделение средств ЕС на оборону, одобрить более жесткие санкции против агрессора и снять вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", — добавил он.

Пост Сикорского. Фото: скриншот

Напомним, МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после нарушения воздушного пространства страны дронами.

А генсек НАТО Марк Рютте назвал "успешной" реакцию Альянса на российскую атаку дронами в ночь на 10 сентября.

Польша Венгрия Украина Виктор Орбан Россия Радослав Сикорский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
