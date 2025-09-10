Трамп отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши дронами России

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на нарушение польского воздушного пространства российскими дронами в ночь на 10 сентября.

Свою реакцию американский президент написал в соцсети Truth Social.

Реакция Трампа на нарушение воздушной границы Польши

"Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Поехали!", — написал Трамп.

Больше лидер Штатов ничего не писал.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, представитель Белого дома рассказал, что Трамп 10 сентября проведет разговор с лидером Польши Каролем Навроцким.

Также на нарушение польской границы российскими дронами отреагировал премьер Венгрии Виктор Орбан.