Трамп отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши дронами России

Трамп отреагировал на залет российских дронов в Польшу
Дата публикации 10 сентября 2025 18:19
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на нарушение польского воздушного пространства российскими дронами в ночь на 10 сентября.
Свою реакцию американский президент написал в соцсети Truth Social.
Реакция Трампа на нарушение воздушной границы Польши
"Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Поехали!", — написал Трамп.
Больше лидер Штатов ничего не писал.
Напомним, представитель Белого дома рассказал, что Трамп 10 сентября проведет разговор с лидером Польши Каролем Навроцким.
Также на нарушение польской границы российскими дронами отреагировал премьер Венгрии Виктор Орбан.
