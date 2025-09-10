Трамп поговорит с Навроцким после залета российских дронов в Польшу

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отслеживает сообщения из Польши о нарушении воздушного пространства российскими дронами. Известно, что в среду, 10 сентября, состоится его разговор с польским лидером Каролем Навроцким.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп следит за ситуацией в Польше

Представитель Белого дома отметил, что сегодня лидеры США и Польши проведут телефонный разговор о залете российских дронов.

А глава МИД Польши Радослав Сикорский ожидает, что Трамп "захочет показать, что то, что он сказал о безопасности Польши, будет подкреплено действиями".

Издание напоминает, что во время визита Навроцкого в Белый дом Трамп сообщил о возможном увеличении военного присутствия в Польше.

Тогда лидер Штатов отметил прекрасные отношения с Польшей.

На сайте польского правительства указано, что на территории страны сейчас дислоцируются примерно 10 тысяч американских военных в формате ротационного присутствия.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан высказался о нарушении польского воздушного пространства дронами в ночь на 10 сентября.

Также после инцидента НАТО активировало четвертую статью, которая позволит Альянсу обсудить ситуацию с союзниками.