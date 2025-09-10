Видео
Главная Новости дня Трамп обсудит с лидером Польши нарушение границы дронами РФ

Трамп обсудит с лидером Польши нарушение границы дронами РФ

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 18:06
Трамп поговорит с Навроцким после залета российских дронов в Польшу
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отслеживает сообщения из Польши о нарушении воздушного пространства российскими дронами. Известно, что в среду, 10 сентября, состоится его разговор с польским лидером Каролем Навроцким.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Трамп следит за ситуацией в Польше

Представитель Белого дома отметил, что сегодня лидеры США и Польши проведут телефонный разговор о залете российских дронов.

А глава МИД Польши Радослав Сикорский ожидает, что Трамп "захочет показать, что то, что он сказал о безопасности Польши, будет подкреплено действиями".

Издание напоминает, что во время визита Навроцкого в Белый дом Трамп сообщил о возможном увеличении военного присутствия в Польше.

Тогда лидер Штатов отметил прекрасные отношения с Польшей.

На сайте польского правительства указано, что на территории страны сейчас дислоцируются примерно 10 тысяч американских военных в формате ротационного присутствия.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан высказался о нарушении польского воздушного пространства дронами в ночь на 10 сентября.

Также после инцидента НАТО активировало четвертую статью, которая позволит Альянсу обсудить ситуацию с союзниками.

Польша США Дональд Трамп дроны Радослав Сикорский Кароль Навроцкий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
