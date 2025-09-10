Трамп поговорит с Навроцким после залета российских дронов в Польшу

Трамп обсудит с лидером Польши нарушение границы дронами РФ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отслеживает сообщения из Польши о нарушении воздушного пространства российскими дронами. Известно, что в среду, 10 сентября, состоится его разговор с польским лидером Каролем Навроцким.
Об этом сообщает Reuters.
Трамп следит за ситуацией в Польше
Представитель Белого дома отметил, что сегодня лидеры США и Польши проведут телефонный разговор о залете российских дронов.
А глава МИД Польши Радослав Сикорский ожидает, что Трамп "захочет показать, что то, что он сказал о безопасности Польши, будет подкреплено действиями".
Издание напоминает, что во время визита Навроцкого в Белый дом Трамп сообщил о возможном увеличении военного присутствия в Польше.
Тогда лидер Штатов отметил прекрасные отношения с Польшей.
На сайте польского правительства указано, что на территории страны сейчас дислоцируются примерно 10 тысяч американских военных в формате ротационного присутствия.
Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан высказался о нарушении польского воздушного пространства дронами в ночь на 10 сентября.
Также после инцидента НАТО активировало четвертую статью, которая позволит Альянсу обсудить ситуацию с союзниками.
Читайте Новини.LIVE!