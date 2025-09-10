Відео
Трамп обговорить з лідером Польщі порушення кордону дронами РФ

Трамп обговорить з лідером Польщі порушення кордону дронами РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 18:06
Трамп поговорить з Навроцьким після заліту російських дронів у Польщу
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відстежує повідомлення з Польщі про порушення повітряного простору російськими дронами. Відомо, що у середу, 10 вересня, відбудеться його розмова з польським лідером Каролем Навроцьким.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Трамп стежить за ситуацією в Польщі

Представник Білого дому зазначив, що сьогодні лідери США та Польщі проведуть телефонну розмову про заліт російських дронів.

А глава МЗС Польщі Радослав Сікорський очікує, що Трамп "захоче показати, що те, що він сказав про безпеку Польщі, буде підкріплено діями".

Видання нагадує, що під час візиту Навроцького до Білого дому Трамп повідомив про можливе збільшення військової присутності в Польщі.

Тоді лідер Штатів наголосив на чудових відносинах з Польщею.

На сайті польського уряду вказано, що на території країни нині дислокуються приблизно 10 тисяч американських військових у форматі ротаційної присутності.

Нагадаємо, угорський премʼєр Віктор Орбан висловився про порушення польського повітряного простору дронами у ніч проти 10 вересня.

Також після інциденту НАТО активувало четверту статтю, що дозволить Альянсу обговорити ситуацію з союзниками.

Польща США Дональд Трамп дрони Радослав Сікорський Кароль Навроцький
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
