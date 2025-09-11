Видео
Мерц негативно высказался о ПВО НАТО после атаки на Польшу

Мерц негативно высказался о ПВО НАТО после атаки на Польшу

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 08:40
Мерц оценил работу ПВО НАТО во время атаки на Польшу
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал залет российских дронов на территорию Польши 10 сентября. В контексте этого инцидента чиновник заявил об уязвимости противовоздушной обороны НАТО.

Об этом информирует Politico.

Читайте также:

Мерц о работе ПВО во время атаки дронов РФ на Польшу

Фридрих Мерц заявил, что залет российских дронов в воздушное пространство Польши стал сознательной провокацией со стороны РФ. Канцлер Германии признал, что противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы, чтобы предотвратить массовое нарушение границы.

Мерц отметил, что инцидент стал очередным этапом в череде провокаций России, которые в течение месяцев фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. По его мнению, атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Кремля.

В то же время канцлер поддержал оценку премьер-министра Польши Дональда Туска об умышленности вторжения и отверг заявления Кремля о "несчастном случае".

Отдельное внимание Мерц уделил состоянию системы противовоздушной обороны. По его словам, этот инцидент показал, что противовоздушная оборона НАТО в Европе нуждается в значительном улучшении.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши", — отметил Мерц.

Он считает, что это серьезный сигнал для союзников, который должен стать поводом для глубокой дискуссии как в НАТО, так и в Европейском Союзе.

"Мы есть и будем решительно настроены значительно усилить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО", — подчеркнул Мерц.

Недавно военный эксперт назвал цель атаки российских дронов на Польшу в ночь на 10 сентября.

А Президент США Дональд Трамп неожиданно отреагировал на нарушение Россией воздушного пространства Польши.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
