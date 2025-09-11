Видео
Попытка проверить ПВО — эксперт о залете дронов РФ в Польшу

Попытка проверить ПВО — эксперт о залете дронов РФ в Польшу

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 07:54
Эксперт назвал цель дроновой атаки РФ на Польшу
Остатки российского БпЛА "Гербера" в Польше после атаки в ночь на 10 сентября. Фото: @wolski_jaros

Военный эксперт и представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук назвал цель атаки российских дронов на Польшу в ночь на 10 сентября. По его словам, таким образом Россия пыталась проверить польские средства противовоздушной обороны.

Об этом Сергей Братчук сказал в эфире телеканала "Ми-Україна".

Читайте также:

Братчук о цели атаки дронов РФ на Польшу

По мнению военного эксперта, залет российских дронов на территорию Польши — это попытка проверить боевой алгоритм действий авиации НАТО и Польши.

Братчук отметил, что после "Шахедов" могут быть и ракеты.

"Действительно говорим, что за "Шахедами" могут приходить и ракеты, и такой ситуации никто не исключает. Очевидно, что это попытка проверить боевой алгоритм действий авиации Польши и НАТО", — отметил представитель Украинской добровольческой армии.

По его мнению, таким образом Россия пыталась проверить средства противовоздушной обороны Польши.

"Конечно, это попытка проверить средства противовоздушной обороны. Россия целенаправленно шла на такие усилия. Она действительно направляла эти беспилотники. Такие примеры пересечения государственных границ других стран для РФ не являются новостью. Давайте вспомним юг нашего государства, когда через Румынию, Молдову, так называемое Приднестровье, например, залетали те же ракеты", — отметил Братчук.

А также добавил, что Россия давно уже испытывает такой алгоритм действий. Военный эксперт не исключает, что следующее агрессивное действие РФ будет с участием ракет.

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, в частности было зафиксировано попадание.

Впоследствии стало известно, что Россия, вероятно, давно готовила дроновые атаки на Польшу — об этом свидетельствует ряд фактов.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
