Експерт назвав мету дронової атаки РФ на Польщу

Рештки російського БпЛА "Гербера" у Польщі після атаки у ніч проти 10 вересня. Фото: @wolski_jaros

Військовий експерт та речник Української добровольчої армії Сергій Братчук назвав мету атаки російських дронів на Польщу в ніч проти 10 вересня. За його словами, у такий спосіб Росія намагалася перевірити польські засоби протиповітряної оборони.

Про це Сергій Братчук сказав в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Братчук про мету атаки дронів РФ на Польщу

На думку військового експерта, заліт російських дронів на територію Польщі — це намагання перевірити бойовий алгоритм дій авіації НАТО та Польщі.

Братчук зауважив, що після "Шахедів" можуть бути й ракети.

"Дійсно говоримо, що за "Шахедами" можуть приходити й ракети, і такої ситуації ніхто не виключає. Очевидно, що це намагання перевірити бойовий алгоритм дій авіації Польщі та НАТО", — зазначив речник Української добровольчої армії.

На його думку, у такий спосіб Росія намагалася перевірити засоби протиповітряної оборони Польщі.

"Звичайно це намагання перевірити засоби протиповітряної оборони. Росія цілеспрямовано йшла на такі зусилля. Вона дійсно направляла ці безпілотники. Такі приклади перетину державних кордонів інших країн для РФ не є новиною. Давайте згадаємо південь нашої держави, коли через Румунію, Молдову, так зване Придністров'я, наприклад залітали ті самі ракети", — зазначив Братчук.

А також додав, що Росія давно вже випробовує такий алгоритм дій. Військовий експерт не виключає, що наступна агресивна дія РФ буде за участі ракет.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, зокрема було зафіксовано влучання.

Згодом стало відомо, що Росія, ймовірно, давно готувала дронові атаки на Польщу — про це свідчить низка фактів.