Зеленський назвав мету атаки російських дронів на Польщу

Зеленський назвав мету атаки російських дронів на Польщу

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 20:31
Зеленський назвав мету атаки російських дронів на Польщу
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

В ніч проти середи, 10 вересня, українські військові зафіксували активність російських безпілотників у напрямку кордону з Польщею. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що це був цілеспрямований рух, а не випадковий інцидент.

Про це він повідомив у Telegram.

Читайте також:

Навіщо РФ завдала удару по Польщі

За його словами, Росія залучила безпілотники для проникнення в польський та український повітряний простір, а також на територію Білорусі. Майже два десятки дронів перетнули кордон з Польщею, при цьому з українського боку було заведено менше половини від загальної кількості.

Зеленський зазначив, що ситуація вимагала складних протидій і що Україна запропонувала польській стороні необхідну допомогу у боротьбі з безпілотними апаратами. Президент підкреслив, що лише спільні європейські сили здатні забезпечити ефективний захист у разі збільшення кількості дронів. Україна готова надати технології, навчання екіпажів та розвідувальні дані.

Водночас глава держави відзначив, що Росія поки не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на свої дії.

"Заяв достатньо, а дій поки дефіцит. Росія випробовує межі можливого та реакцію НАТО, фіксує можливості союзних сил", — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що на території Білорусі розпочались спільні навчання з Росією, які можуть бути частиною плану тестування безпілотних операцій.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих переговорів із іноземними лідерами щодо ситуації у Польщі. Серед них були прем’єр-міністри Польщі Дональд Туск, Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджія Мелоні та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Крім того, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відстежує повідомлення з Польщі про порушення повітряного простору російськими дронами. Відомо, що у середу, 10 вересня, відбудеться його розмова з польським лідером Каролем Навроцьким.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
