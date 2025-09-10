Відео
Зеленський обговорив ескалацію з боку РФ з лідерами НАТО і Європи

Зеленський обговорив ескалацію з боку РФ з лідерами НАТО і Європи

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 19:51
Зеленський обговорив ескалацію з боку РФ з лідерами НАТО і Європи
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих переговорів із іноземними лідерами. Серед них були прем’єр-міністри Польщі Дональд Туск, Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджія Мелоні та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Про це він повідомив у Telegram у середу, 10 вересня.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський поспілкувався із партнерами

Головною темою обговорення стала нічна атака російських дронів, які цього разу проникли не лише в український, а й польський повітряний простір. Раніше поодинокі інциденти з дронами спостерігалися у країнах східного флангу НАТО, зокрема в Румунії, але остання атака відзначилась значно більшою кількістю літальних апаратів та посиленою агресивністю — дрони запускались з територій України та Білорусі. Президент наголосив, що така поведінка Росії є новим рівнем ескалації і потребує адекватної міжнародної реакції.

За словами Зеленського, уламки російських дронів, серед яких були іранські "шахеди", знайдені у багатьох містечках і селах. Українські військові з першої години надають усю наявну інформацію союзникам, продовжуючи активну співпрацю.

Президент підкреслив необхідність створення спільної системи протиповітряного захисту та повітряного щита над Європою, а також збільшення фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність.

Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та обмін досвідом у боротьбі з російськими дронами, домовившись про співпрацю на рівні військових. Подібні координаційні заходи плануються й з іншими країнами-членами НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський наголосив, що російська економіка та російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають та коли завдають ударів по Україні.

А колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Захід посилити тиск на Росію та назвав найшвидший спосіб завершити війну.

Володимир Зеленський Польща війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
