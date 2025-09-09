Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Amr Alfiky

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив на "Саміті Свободи" в Лондоні. Він закликав Захід посилити тиск на Росію та надати Україні більше ресурсів для боротьби.

Про це повідомляє Національна асоціація оборонної промисловості України.

Джонсон закликав надати нову допомогу Україні

У своєму виступі Джонсон підкреслив, що найшвидший шлях до завершення війни — це підтримати українців усім необхідним для продовження спротиву. Він наголосив, що українці є справжніми героями, які ніколи не скоряться та не піддадуться терору.

Політик також зауважив, що диктатор Володимир Путін воює не через віру у власну перемогу, а щоб зберегти владу. За словами експрем’єра, з російським режимом неможливо домовитися, адже він "розуміє лише мову сили". Джонсон навіть порівняв це з крокодилом, із яким марно вести переговори, коли він уже стискає шию жертви кігтями.

Серед конкретних кроків Джонсон закликав розширити вторинні санкції проти Росії та передати Україні заморожені російські активи на суму близько 300 мільярдів доларів. Він наголосив, що це абсолютно законний механізм, який дозволить українцям створювати або закуповувати необхідну зброю.

Нагадаємо, у жовтні Україна планує отримати партію авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM зі США.

А нещодавно стало відомо, що Президент Володимир Зеленський домовився про додаткову систему ППО від північних країн та Балтії.