Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на "Саммите Свободы" в Лондоне. Он призвал Запад усилить давление на Россию и предоставить Украине больше ресурсов для борьбы.

Об этом сообщает Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины.

Джонсон призвал предоставить новую помощь Украине

В своем выступлении Джонсон подчеркнул, что самый быстрый путь к завершению войны — это поддержать украинцев всем необходимым для продолжения сопротивления. Он отметил, что украинцы являются настоящими героями, которые никогда не покорятся и не поддадутся террору.

Политик также отметил, что диктатор Владимир Путин воюет не из-за веры в собственную победу, а чтобы сохранить власть. По словам экс-премьера, с российским режимом невозможно договориться, ведь он "понимает только язык силы". Джонсон даже сравнил это с крокодилом, с которым бесполезно вести переговоры, когда он уже сжимает шею жертвы когтями.

Среди конкретных шагов Джонсон призвал расширить вторичные санкции против России и передать Украине замороженные российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это абсолютно законный механизм, который позволит украинцам создавать или закупать необходимое оружие.

Напомним, в октябре Украина планирует получить партию авиационных крылатых ракет большой дальности ERAM из США.

А недавно стало известно, что Президент Владимир Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО от северных стран и Балтии.