Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Борис Джонсон назвал самый быстрый способ завершить войну

Борис Джонсон назвал самый быстрый способ завершить войну

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 16:14
Джонсон призвал предоставить новую помощь Украине
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Amr Alfiky

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на "Саммите Свободы" в Лондоне. Он призвал Запад усилить давление на Россию и предоставить Украине больше ресурсов для борьбы.

Об этом сообщает Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины.

Реклама
Читайте также:

Джонсон призвал предоставить новую помощь Украине

В своем выступлении Джонсон подчеркнул, что самый быстрый путь к завершению войны — это поддержать украинцев всем необходимым для продолжения сопротивления. Он отметил, что украинцы являются настоящими героями, которые никогда не покорятся и не поддадутся террору.

Политик также отметил, что диктатор Владимир Путин воюет не из-за веры в собственную победу, а чтобы сохранить власть. По словам экс-премьера, с российским режимом невозможно договориться, ведь он "понимает только язык силы". Джонсон даже сравнил это с крокодилом, с которым бесполезно вести переговоры, когда он уже сжимает шею жертвы когтями.

Среди конкретных шагов Джонсон призвал расширить вторичные санкции против России и передать Украине замороженные российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это абсолютно законный механизм, который позволит украинцам создавать или закупать необходимое оружие.

Напомним, в октябре Украина планирует получить партию авиационных крылатых ракет большой дальности ERAM из США.

А недавно стало известно, что Президент Владимир Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО от северных стран и Балтии.

санкции военная помощь Борис Джонсон Великобритания война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации