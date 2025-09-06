Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США уже в октябре поставит Украине ракеты ERAM, — AW

США уже в октябре поставит Украине ракеты ERAM, — AW

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 04:19
США отправят Украине 10 ракет ERAM в октябре 2025 года
Ракета ERAM. Фото: Boeing

Украина готовится получить партию недорогих авиационных крылатых ракет большой дальности ERAM из США, так как страна стремится поражать важные цели РФ в ее тылу. Поставка первой партии ожидается уже в следующем месяце.

Об этом сообщает Aviation Week

Реклама
Читайте также:

Что известно о поставках крылатых ракет ERAM Украине

Как пишет издание, поставки Extended-Range Attack Munition (ERAM) не только открывает новые возможности для поставок дальнобойного оружия Украине и войскам США, но и представляет быстрый подход Пентагона в плане скорости приобретения, разработки и массового производства авиационного оружия.

Ракеты ERAM появились всего через 14 месяцев после объявления тендера в августе 2024 года, и первые прототипы должны быть поставлены уже в октябре. Согласно документом ВВС, испытания ERAM прошли на испытательном стенде Douglas А-4 в США и украинском истребителе серии МиГ.

Как утверждается, первую партию из 840 ракет, которые произвели две компании - CoAspire и Zone 5 Technologies, должны быть поставлены до конца октября 2026 года.

Отметим, что в августе Госдепартамент США официально одобрил продажу Украине до 3550 ракет ERAM, однако первая партия будет меньше. Поставка первых 10 ракет запланирована уже на следующий месяц - октябрь. При этом, как утверждается ракеты совместимы с украинскими истребителями F-16 и МиГ-29.

Помимо этого, Управление ВВС США работает над другими проектами. Среди них:

  • новый класс паллетизованных боеприпасов (сбрасываемых с самолетов), подобных ERAM;
  • потенциальной дополнительной закупкой недорогих ракет класса "воздух-воздух";
  • и секретный проект под кодовым названием Sunrise.

Дополнительные проекты по созданию прототипов гиперзвуковых и дозвуковых ракет могут начаться в третьем квартале 2026 финансового года.

Также издание пишет, что ВВС США планируют закупить ERAM для себя, и как минимум три иностранных военных заказчика, среди которых Украина.

Напомним, вчера генерал ВВС США, глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной сделку на 100 млрд долларов. Согласно договоренности, Киев сможет покупать американское оружие.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп вчера заявил, что разберется с гарантиями безопасности для Украины, но добавил, первой в процессе должна выступить Европа.

США ВСУ военная помощь армия ракеты война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации