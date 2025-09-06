США отправят Украине 10 ракет ERAM в октябре 2025 года

Ракета ERAM. Фото: Boeing

Украина готовится получить партию недорогих авиационных крылатых ракет большой дальности ERAM из США, так как страна стремится поражать важные цели РФ в ее тылу. Поставка первой партии ожидается уже в следующем месяце.

Об этом сообщает Aviation Week.

Реклама

Читайте также:

Что известно о поставках крылатых ракет ERAM Украине

Как пишет издание, поставки Extended-Range Attack Munition (ERAM) не только открывает новые возможности для поставок дальнобойного оружия Украине и войскам США, но и представляет быстрый подход Пентагона в плане скорости приобретения, разработки и массового производства авиационного оружия.

Ракеты ERAM появились всего через 14 месяцев после объявления тендера в августе 2024 года, и первые прототипы должны быть поставлены уже в октябре. Согласно документом ВВС, испытания ERAM прошли на испытательном стенде Douglas А-4 в США и украинском истребителе серии МиГ.

Как утверждается, первую партию из 840 ракет, которые произвели две компании - CoAspire и Zone 5 Technologies, должны быть поставлены до конца октября 2026 года.

Отметим, что в августе Госдепартамент США официально одобрил продажу Украине до 3550 ракет ERAM, однако первая партия будет меньше. Поставка первых 10 ракет запланирована уже на следующий месяц - октябрь. При этом, как утверждается ракеты совместимы с украинскими истребителями F-16 и МиГ-29.

Помимо этого, Управление ВВС США работает над другими проектами. Среди них:

новый класс паллетизованных боеприпасов (сбрасываемых с самолетов), подобных ERAM;

потенциальной дополнительной закупкой недорогих ракет класса "воздух-воздух";

и секретный проект под кодовым названием Sunrise.

Дополнительные проекты по созданию прототипов гиперзвуковых и дозвуковых ракет могут начаться в третьем квартале 2026 финансового года.

Также издание пишет, что ВВС США планируют закупить ERAM для себя, и как минимум три иностранных военных заказчика, среди которых Украина.

Напомним, вчера генерал ВВС США, глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной сделку на 100 млрд долларов. Согласно договоренности, Киев сможет покупать американское оружие.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп вчера заявил, что разберется с гарантиями безопасности для Украины, но добавил, первой в процессе должна выступить Европа.