США и Украина могут заключить соглашение стоимостью 100 млрд долларов — что об этой договоренности известно

США и Украина готовятся к сделке на 100 млрд $ — подробности
США обсуждают с Украиной подписание нового соглашения, стоимость которого составит около ста миллиардов долларов. Такое заявление сделал генерал Военно-Воздушных Сил, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.
Об этом сообщает издание NBC News.
Что известно о соглашении, которое могут заключить США с Украиной
Согласно договоренности, Киев сможет покупать американское оружие. В свою очередь Штаты получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.
Через неделю после встречи Трампа и Путина, которая состоялась в Анкоридже 15 августа, Кейн проинформировал американского лидера о четырех вариантах гарантий безопасности для Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп является тем, кто принимает решения: что именно он решит, не знает никто.
"Из уважения к текущим дипломатическим переговорам Белый дом не будет опережать его (Трампа, — Ред.) в этих важных вопросах. Каждый, кто анонимно утверждает, что знает, что он поддержит, а что нет, не знает, о чем говорит", — подытожила Левитт.
Напомним, спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина готова заключить с США соглашение по производству и поставке дронов. Такое сотрудничество взаимовыгодно для обоих государств.
Также мы сообщали, что Дональд Трамп официально переименовал Министерство обороны США. Отныне оно называется Министерством войны.
