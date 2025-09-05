США та Україна можуть укласти угоду вартістю 100 млрд доларів — що про цю домовленість відомо

Ден Кейн. Фото: foxnews.com

США обговорюють з Україною підписання нової угоди, вартість якої становитиме близько ста мільярдів доларів. Таку заяву зробив генерал Військово-Повітряних Сил, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Про це повідомляє видання NBC News.

Що відомо про угоду, яку можуть укласти США з Україною

Згідно з домовленістю, Київ зможе купувати американську зброю. Своєю чергою Штати отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

За тиждень після зустрічі Трампа й Путіна, яка відбулася в Анкориджі 15 серпня, Кейн поінформував американського лідера про чотири варіанти гарантій безпеки для України. За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, Трамп є тим, хто приймає рішення: що саме він вирішить, не знає ніхто.

"З поваги до поточних дипломатичних переговорів Білий дім не випереджатиме його (Трампа, — Ред.) у цих важливих питаннях. Кожен, хто анонімно стверджує, що знає, що він підтримає, а що ні, не знає, про що говорить", — підсумувала Левітт.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна готова укласти із США угоду щодо виробництва й постачання дронів. Така співпраця взаємовигідна для обох держав.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп офіційно перейменував Міністерство оборони США. Відтепер воно називається Міністерством війни.