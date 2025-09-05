Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США та Україна готуються до угоди на 100 млрд $ — подробиці

США та Україна готуються до угоди на 100 млрд $ — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 23:52
США та Україна можуть укласти угоду вартістю 100 млрд доларів — що про цю домовленість відомо
Ден Кейн. Фото: foxnews.com

США обговорюють з Україною підписання нової угоди, вартість якої становитиме близько ста мільярдів доларів. Таку заяву зробив генерал Військово-Повітряних Сил, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Про це повідомляє видання NBC News.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про угоду, яку можуть укласти США з Україною 

Згідно з домовленістю, Київ зможе купувати американську зброю. Своєю чергою Штати отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

За тиждень після зустрічі Трампа й Путіна, яка відбулася в Анкориджі 15 серпня, Кейн поінформував американського лідера про чотири варіанти гарантій безпеки для України. За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, Трамп є тим, хто приймає рішення: що саме він вирішить, не знає ніхто.

"З поваги до поточних дипломатичних переговорів Білий дім не випереджатиме його (Трампа, — Ред.) у цих важливих питаннях. Кожен, хто анонімно стверджує, що знає, що він підтримає, а що ні, не знає, про що говорить", — підсумувала Левітт.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна готова укласти із США угоду щодо виробництва й постачання дронів. Така співпраця взаємовигідна для обох держав.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп офіційно перейменував Міністерство оборони США. Відтепер воно називається Міністерством війни.

США Україна договір угода війна в Україні
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації