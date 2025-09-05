Угода зі США щодо дронів — коли будуть відомі подробиці

У МЗС відповіли, коли будуть відомі деталі дронової угоди зі США
Україна та США уклали угоду щодо виробництва та постачання дронів. Деталі цих домовленостей будуть відомо найближчим часом.
Про це повідомив речник Міністерства закордлнних справ Георгій Тихий під час брифінгу 5 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.
Дронова угода України і США
"Ми всі розуміємо, що США були з самого початку одним із ключових союзників України, які надали нам величезну підтримку. І, звісно, саме вони мають право і можливість розраховувати на спільне виробництво з Україною унікальних українських технологій. Таких, як українські дрони, які показали себе на полі бою", — сказав Тихий.
Він розповів, що укласти угоду щодо дронів Дональду Трампу запропонував Володимир Зеленський. Така співпраця цікава Америці і показує, що партнерство України та США взаємовигідне.
"Ви побачите більше деталей про цю роботу, я думаю, вже найближчим часом", — додав речник МЗС.
Нагадаємо, у липні Володимир Зеленський домовився зі США про виробництво сотні тисяч дронів. Також деякі українські компанії зможуть отримати доступ до технологій партнерів.
Незадовго президент повідомив, що в Україні розпочалося виробництво дронів-перехоплювачів. Їх купуватиме Америка.
Читайте Новини.LIVE!