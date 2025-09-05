Відео
Головна Новини дня У МЗС відповіли, коли будуть відомі деталі дронової угоди зі США

Дата публікації: 5 вересня 2025 18:58
Угода зі США щодо дронів — коли будуть відомі подробиці
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Україна та США уклали угоду щодо виробництва та постачання дронів. Деталі цих домовленостей будуть відомо найближчим часом.

Про це повідомив речник Міністерства закордлнних справ Георгій Тихий під час брифінгу 5 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Дронова угода України і США

"Ми всі розуміємо, що США були з самого початку одним із ключових союзників України, які надали нам величезну підтримку. І, звісно, саме вони мають право і можливість розраховувати на спільне виробництво з Україною унікальних українських технологій. Таких, як українські дрони, які показали себе на полі бою", — сказав Тихий.

Він розповів, що укласти угоду щодо дронів Дональду Трампу запропонував Володимир Зеленський. Така співпраця цікава Америці і показує, що партнерство України та США взаємовигідне.

"Ви побачите більше деталей про цю роботу, я думаю, вже найближчим часом", — додав речник МЗС.

Нагадаємо, у липні Володимир Зеленський домовився зі США про виробництво сотні тисяч дронів. Також деякі українські компанії зможуть отримати доступ до технологій партнерів. 

Незадовго президент повідомив, що в Україні розпочалося виробництво дронів-перехоплювачів. Їх купуватиме Америка. 

США МЗС дрони угода Георгій Тихий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
