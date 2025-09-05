Соглашение с США по дронам — когда будут известны подробности

В МИД ответили, когда будут известны подробности дроновой сделки
Украина и США заключили соглашение по производству и поставке дронов. Детали этих договоренностей будут известны в ближайшее время.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга 5 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.
Дроновое соглашение Украины и США
"Мы все понимаем, что США были с самого начала одним из ключевых союзников Украины, которые оказали нам огромную поддержку. И, конечно, именно они имеют право и возможность рассчитывать на совместное производство с Украиной уникальных украинских технологий. Таких, как украинские дроны, которые показали себя на поле боя", — сказал Тихий.
Он рассказал, что заключить соглашение по дронам Дональду Трампу предложил Владимир Зеленский. Такое сотрудничество интересно Америке и показывает, что партнерство Украины и США взаимовыгодно.
"Вы увидите больше деталей об этой работе, я думаю, уже в ближайшее время", — добавил представитель МИД.
Напомним, в июле Владимир Зеленский договорился с США о производстве сотни тысяч дронов. Также некоторые украинские компании смогут получить доступ к технологиям партнеров.
Незадолго президент сообщил, что в Украине началось производство дронов-перехватчиков. Их будет покупать Америка.
Читайте Новини.LIVE!