Главная Новости дня В МИД ответили, когда будут известны подробности дроновой сделки

В МИД ответили, когда будут известны подробности дроновой сделки

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:58
Соглашение с США по дронам — когда будут известны подробности
Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

Украина и США заключили соглашение по производству и поставке дронов. Детали этих договоренностей будут известны в ближайшее время.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга 5 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Дроновое соглашение Украины и США

"Мы все понимаем, что США были с самого начала одним из ключевых союзников Украины, которые оказали нам огромную поддержку. И, конечно, именно они имеют право и возможность рассчитывать на совместное производство с Украиной уникальных украинских технологий. Таких, как украинские дроны, которые показали себя на поле боя", — сказал Тихий.

Он рассказал, что заключить соглашение по дронам Дональду Трампу предложил Владимир Зеленский. Такое сотрудничество интересно Америке и показывает, что партнерство Украины и США взаимовыгодно.

"Вы увидите больше деталей об этой работе, я думаю, уже в ближайшее время", — добавил представитель МИД.

Напомним, в июле Владимир Зеленский договорился с США о производстве сотни тысяч дронов. Также некоторые украинские компании смогут получить доступ к технологиям партнеров.

Незадолго президент сообщил, что в Украине началось производство дронов-перехватчиков. Их будет покупать Америка.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
