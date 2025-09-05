Соглашение с США по дронам — когда будут известны подробности

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

Украина и США заключили соглашение по производству и поставке дронов. Детали этих договоренностей будут известны в ближайшее время.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга 5 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Дроновое соглашение Украины и США

"Мы все понимаем, что США были с самого начала одним из ключевых союзников Украины, которые оказали нам огромную поддержку. И, конечно, именно они имеют право и возможность рассчитывать на совместное производство с Украиной уникальных украинских технологий. Таких, как украинские дроны, которые показали себя на поле боя", — сказал Тихий.

Он рассказал, что заключить соглашение по дронам Дональду Трампу предложил Владимир Зеленский. Такое сотрудничество интересно Америке и показывает, что партнерство Украины и США взаимовыгодно.

"Вы увидите больше деталей об этой работе, я думаю, уже в ближайшее время", — добавил представитель МИД.

Напомним, в июле Владимир Зеленский договорился с США о производстве сотни тысяч дронов. Также некоторые украинские компании смогут получить доступ к технологиям партнеров.

Незадолго президент сообщил, что в Украине началось производство дронов-перехватчиков. Их будет покупать Америка.