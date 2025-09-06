Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США вже в жовтні поставить Україні ракети ERAM, — AW

США вже в жовтні поставить Україні ракети ERAM, — AW

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 04:19
США відправлять Україні 10 ракет ERAM у жовтні 2025 року
Ракета ERAM. Фото: Boeing

Україна готується отримати партію недорогих авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM зі США, оскільки країна прагне вражати важливі цілі РФ в її тилу. Поставка першої партії очікується вже наступного місяця. 

Про це повідомляє Aviation Week.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про постачання крилатих ракет ERAM Україні

Як пише видання, постачання Extended-Range Attack Munition (ERAM) не тільки відкриває нові можливості для постачань далекобійної зброї Україні та військам США, а й представляє найшвидший підхід Пентагону в плані швидкості придбання, розробки та масового виробництва авіаційної зброї.

Ракети ERAM з'явилися всього через 14 місяців після оголошення тендеру в серпні 2024 року, і перші прототипи мають бути поставлені вже в жовтні. Згідно з документом ВПС, випробування ERAM відбулися на випробувальному стенді Douglas А-4 у США та українському винищувачі серії МіГ.

Як стверджується, першу партію з 840 ракет, які виготовили дві компанії - CoAspire і Zone 5 Technologies, мають поставити до кінця жовтня 2026 року.

Зазначимо, що в серпні Держдепартамент США офіційно схвалив продаж Україні до 3550 ракет ERAM, однак перша партія буде меншою. Поставка перших 10 ракет запланована вже на наступний місяць - жовтень. При цьому, як стверджується, ракети сумісні з українськими винищувачами F-16 і МіГ-29.

Крім цього, Управління ВПС США працює над іншими проектами. Серед них:

  • новий клас палетизованих боєприпасів (що скидаються з літаків), подібних до ERAM;
  • потенційною додатковою закупівлею недорогих ракет класу "повітря-повітря";
  • і секретний проєкт під кодовою назвою Sunrise.

Додаткові проєкти зі створення прототипів гіперзвукових і дозвукових ракет можуть початися в третьому кварталі 2026 фінансового року.

Також видання пише, що ВПС США планують закупити ERAM для себе, і щонайменше три іноземні військові замовники, серед яких Україна.

Нагадаємо, вчора генерал ВПС США, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн заявив, що Сполучені Штати обговорюють з Україною угоду на 100 млрд доларів. Згідно з домовленістю, Київ зможе купувати американську зброю.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп учора заявив, що розбереться з гарантіями безпеки для України, але додав, що першою в процесі має виступити Європа.

США ЗСУ військова допомога армія ракети війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації