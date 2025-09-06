США відправлять Україні 10 ракет ERAM у жовтні 2025 року

Ракета ERAM. Фото: Boeing

Україна готується отримати партію недорогих авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM зі США, оскільки країна прагне вражати важливі цілі РФ в її тилу. Поставка першої партії очікується вже наступного місяця.

Про це повідомляє Aviation Week.

Що відомо про постачання крилатих ракет ERAM Україні

Як пише видання, постачання Extended-Range Attack Munition (ERAM) не тільки відкриває нові можливості для постачань далекобійної зброї Україні та військам США, а й представляє найшвидший підхід Пентагону в плані швидкості придбання, розробки та масового виробництва авіаційної зброї.

Ракети ERAM з'явилися всього через 14 місяців після оголошення тендеру в серпні 2024 року, і перші прототипи мають бути поставлені вже в жовтні. Згідно з документом ВПС, випробування ERAM відбулися на випробувальному стенді Douglas А-4 у США та українському винищувачі серії МіГ.

Як стверджується, першу партію з 840 ракет, які виготовили дві компанії - CoAspire і Zone 5 Technologies, мають поставити до кінця жовтня 2026 року.

Зазначимо, що в серпні Держдепартамент США офіційно схвалив продаж Україні до 3550 ракет ERAM, однак перша партія буде меншою. Поставка перших 10 ракет запланована вже на наступний місяць - жовтень. При цьому, як стверджується, ракети сумісні з українськими винищувачами F-16 і МіГ-29.

Крім цього, Управління ВПС США працює над іншими проектами. Серед них:

новий клас палетизованих боєприпасів (що скидаються з літаків), подібних до ERAM;

потенційною додатковою закупівлею недорогих ракет класу "повітря-повітря";

і секретний проєкт під кодовою назвою Sunrise.

Додаткові проєкти зі створення прототипів гіперзвукових і дозвукових ракет можуть початися в третьому кварталі 2026 фінансового року.

Також видання пише, що ВПС США планують закупити ERAM для себе, і щонайменше три іноземні військові замовники, серед яких Україна.

Нагадаємо, вчора генерал ВПС США, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн заявив, що Сполучені Штати обговорюють з Україною угоду на 100 млрд доларів. Згідно з домовленістю, Київ зможе купувати американську зброю.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп учора заявив, що розбереться з гарантіями безпеки для України, але додав, що першою в процесі має виступити Європа.