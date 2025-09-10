Видео
Зеленский обсудил эскалацию со стороны РФ с НАТО и Европы

Зеленский обсудил эскалацию со стороны РФ с НАТО и Европы

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 19:51
Зеленский обсудил эскалацию со стороны РФ с лидерами НАТО и Европы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных переговоров с иностранными лидерами. Среди них были премьер-министры Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджия Мелони и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом он сообщил в Telegram в среду, 10 сентября.

Зеленський обговорив ескалацію з боку РФ з лідерами НАТО і Європи - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский пообщался с партнерами

Главной темой обсуждения стала ночная атака российских дронов, которые на этот раз проникли не только в украинское, но и польское воздушное пространство. Ранее единичные инциденты с дронами наблюдались в странах восточного фланга НАТО, в частности в Румынии, но последняя атака отличилась значительно большим количеством летательных аппаратов и усиленной агрессивностью — дроны запускались с территорий Украины и Беларуси. Президент подчеркнул, что такое поведение России является новым уровнем эскалации и требует адекватной международной реакции.

По словам Зеленского, обломки российских дронов, среди которых были иранские "шахеды", найдены во многих городах и селах. Украинские военные с первого часа предоставляют всю имеющуюся информацию союзникам, продолжая активное сотрудничество.

Президент подчеркнул необходимость создания совместной системы противовоздушной защиты и воздушного щита над Европой, а также увеличение финансирования для производства дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность.

Владимир Зеленский предложил Польше помощь, обучение и обмен опытом в борьбе с российскими дронами, договорившись о сотрудничестве на уровне военных. Подобные координационные мероприятия планируются и с другими странами-членами НАТО.

Напомним, недавно Зеленский отметил, что российская экономика и российское государство должны чувствовать боль каждый раз, когда убивают и когда наносят удары по Украине.

А бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад усилить давление на Россию и назвал самый быстрый способ завершить войну.

Владимир Зеленский Польша война в Украине війна Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
