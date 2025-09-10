Зеленский назвал цель атаки российских дронов на Польшу

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В ночь на среду, 10 сентября, украинские военные зафиксировали активность российских беспилотников в направлении границы с Польшей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что это было целенаправленное движение, а не случайный инцидент.

По его словам, Россия привлекла беспилотники для проникновения в польское и украинское воздушное пространство, а также на территорию Беларуси. Почти два десятка дронов пересекли границу с Польшей, при этом с украинской стороны было заведено менее половины от общего количества.

Зеленский отметил, что ситуация требовала сложных противодействий и что Украина предложила польской стороне необходимую помощь в борьбе с беспилотными аппаратами. Президент подчеркнул, что только совместные европейские силы способны обеспечить эффективную защиту в случае увеличения количества дронов. Украина готова предоставить технологии, обучение экипажей и разведывательные данные.

В то же время глава государства отметил, что Россия пока не получила жесткой реакции глобальных лидеров на свои действия.

"Заявлений достаточно, а действий пока дефицит. Россия испытывает пределы возможного и реакцию НАТО, фиксирует возможности союзных сил", — отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что на территории Беларуси начались совместные учения с Россией, которые могут быть частью плана тестирования беспилотных операций.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных переговоров с иностранными лидерами по ситуации в Польше. Среди них были премьер-министры Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджия Мелони и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отслеживает сообщения из Польши о нарушении воздушного пространства российскими дронами. Известно, что в среду, 10 сентября, состоится его разговор с польским лидером Каролем Навроцким.