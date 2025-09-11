Відео
Головна Новини дня Сікорський зробив різку заяву щодо атаки Росії дронами на Польщу

Сікорський зробив різку заяву щодо атаки Росії дронами на Польщу

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 08:37
Сікорський заявив, що Росія навмисно атакувала Польщу безпілотниками
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: X/@sikorskiradek

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що атака безпілотників на територію його країни була свідомим ударом з боку Росії. За його словами, нічні інциденти, факт того, що польський повітряний простір порушили 19 дронів російського виробництва, не можна пояснити випадковістю.

Про це Радослав Сікорський сказав у відеозаяві, яку оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі X.

Читайте також:

Сікорський засудив російську атаку дронів та звинуватив Кремль в брехні

Очільник МЗС повідомив, що польські ВПС і союзники по НАТО дійшли висновку, що безпілотники не відхилялися від маршруту, а були навмисно скеровані.

Сікорський провів низку термінових розмов із держсекретарем США Марко Рубіо, високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас та головою ОБСЄ Еліною Валтонен. Усі вони обговорили наслідки нападу та необхідність координації дій союзників.

Міністр категорично відкинув версію Кремля про нібито "українську провокацію". Він заявив, що такі твердження є типовою радянською практикою.

"Я знаю, що Росія заявляє, що нібито немає доказів, що це були російські дрони, і навіть натякає на українську провокацію. Це було очікувано. Брехня і заперечення — це стандартна радянська відповідь. Кремль знову насміхається над мирними зусиллями президента Трампа", — повідомив Сікорський. 

Також Радослав Сікорський наголосив, що Польщу, ЄС і НАТО неможливо залякати, а підтримка України залишатиметься непохитною.

"Настав час російському керівництву зрозуміти, що спроба відновити останню імперію Європи приречена на провал", — завершив заяву глава МЗС Польщі. 

Нагадаємо, заліт російських дронів на територію Польщі, який трапився вчора, 10 вересня, не перший випадок. Загалом з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Польщі залітало щонайменше 31 дрон та одна ракета.

Втім, 10 вересня до Польщі залетіла рекордна кількість безпілотників Росії, що викликало бурхливу реакцію з боку лідерів ЄС.

Тим часом в Росії назвали усі звинувачення безпідставними, а в Білорусі заявили, що інцидент стався через роботу РЕБ.

Попри це, у Польщі заявили, що готові перейняти український бойовий досвід зі знешкодження дронів. Відомо, що польським військовослужбовцям спільно із союзними військами вдалося ліквідувати лише чотири дрони з 19.

Польща НАТО безпілотники дрони Росія Радослав Сікорський
Автор:
Автор:
Анастасія Постоєнко
