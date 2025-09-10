У Польщі оцінили український досвід захисту освіти під час війни

Заступник міністра науки і вищої освіти Польщі Анджей Шептицький. Фото: ucu.edu.ua

Міністерство науки і вищої освіти Польщі відреагувало на порушення повітряного простору країни, яке сталося в ніч на 10 вересня. Заступник міністра Анджей Шептицький заявив, що це не випадковість, а свідоме російське вторгнення.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами.

Посадовець наголосив, що ситуація є абсолютно новою для Польщі, адже ще добу тому країна жила у звичному режимі. Тепер же уряд працює над тим, аби виробити необхідні рішення та бути готовим до можливих викликів у майбутньому.

Відповідаючи на запитання, чи Польща планує будувати укриття для закладів освіти та адаптуватися до умов воєнного часу, Шептицький зазначив, що держава уважно стежить за українським досвідом. За його словами, вже відбулися неофіційні консультації з міністром освіти України Оксеном Лісовим.

"Якщо буде така загроза, така потреба, я впевнений, що ми будемо користатися українським досвідом. Для нас це нова ситуація, але ми вдячні за можливість переймати напрацювання України", — сказав він.

Шептицький підкреслив, що його відомство співпрацює переважно з університетами, тоді як питання шкільної освіти належить до компетенції Міністерства освіти Польщі. Водночас ще торік відбулися польсько-українські консультації на високому рівні, під час яких сторони обговорювали важливі теми та обмінювалися досвідом.

Чиновник запевнив, що Польща працює над тим, аби бути готовою до будь-яких сценаріїв, враховуючи уроки, які вже пройшла Україна.

Нагадаємо, що міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на нічну атаку російських дронів, що залітали на територію Польщі. У своєму зверненні він підкреслив, що ці інциденти не можна вважати випадковістю, адже Росія діє за чіткою логікою агресії.

Крім того, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відстежує повідомлення з Польщі про порушення повітряного простору російськими дронами. Відомо, що у середу, 10 вересня, відбудеться його розмова з польським лідером Каролем Навроцьким.