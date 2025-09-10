В Польше оценили украинский опыт защиты образования во время войны

Заместитель министра науки и высшего образования Польши Анджей Шептицкий. Фото: ucu.edu.ua

Министерство науки и высшего образования Польши отреагировало на нарушение воздушного пространства страны, которое произошло в ночь на 10 сентября. Заместитель министра Анджей Шептицкий заявил, что это не случайность, а сознательное российское вторжение.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Чиновник отметил, что ситуация является абсолютно новой для Польши, ведь еще сутки назад страна жила в обычном режиме. Теперь же правительство работает над тем, чтобы выработать необходимые решения и быть готовым к возможным вызовам в будущем.

Отвечая на вопрос, планирует ли Польша строить укрытия для учебных заведений и адаптироваться к условиям военного времени, Шептицкий отметил, что государство внимательно следит за украинским опытом. По его словам, уже состоялись неофициальные консультации с министром образования Украины Оксеном Лисовым.

"Если будет такая угроза, такая потребность, я уверен, что мы будем пользоваться украинским опытом. Для нас это новая ситуация, но мы благодарны за возможность перенимать наработки Украины", — сказал он.

Шептицкий подчеркнул, что его ведомство сотрудничает преимущественно с университетами, тогда как вопрос школьного образования относится к компетенции Министерства образования Польши. В то же время еще в прошлом году состоялись польско-украинские консультации на высоком уровне, во время которых стороны обсуждали важные темы и обменивались опытом.

Чиновник заверил, что Польша работает над тем, чтобы быть готовой к любым сценариям, учитывая уроки, которые уже прошла Украина.

Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на ночную атаку российских дронов, которые залетали на территорию Польши. В своем обращении он подчеркнул, что эти инциденты нельзя считать случайностью, ведь Россия действует по четкой логике агрессии.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отслеживает сообщения из Польши о нарушении воздушного пространства российскими дронами. Известно, что в среду, 10 сентября, состоится его разговор с польским лидером Каролем Навроцким.