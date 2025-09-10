Відео
Відео

Скільки цілей РФ залітали в Польщу з початку війни — інфографіка

Дата публікації: 10 вересня 2025 17:42
Російські дрони залетіли в Польщу - названо кількість
БпЛА, що впав у Польщі. Фото: Facebook / Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

З початку повномасштабної війни Росії проти України до Польщі залетіли 31 дрон та ракета. Проте НАТО досі не вважає це нападом.

Про це свідчить інфографіка UA War Infographics в середу, 10 вересня.

Читайте також:

Наслідки атаки на Польщу

графіка
Ракети та дрони, які залітали до Польщі. Фото: UA War Infographics

Зазначається, що дані є приблизними, адже різні джерела називають різну кількість дронів, які атакували Польщу сьогодні. Наприклад видання Rzeczpospolita пише про 23 дрони, а влада говорить про 19.

У листопаді 2022 року уламки ракети призвели до загибелі двох людей. У серпні 2024 року та серпні 2025-го фіксували пошкодження будівель. А сьогодні уламки дрона впали на житловий будинок у Люблінському воєводстві.

Нагадаємо, що востаннє дрони РФ порушили повітряний простір Польщі сьогодні вранці.

Водночас Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що НАТО не розглядає дрони РФ у Польщі як напад

Defense Express зазначає, що Росія, ймовірно, готувала дронові атаки на Польщу ще з липня цього року. 

Польща ракети дрони війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
