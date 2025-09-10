Российские дроны залетели в Польшу - названо количество

БпЛА, упавший в Польше. Фото: Facebook / Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

С начала полномасштабной войны России против Украины в Польшу залетели 31 дрон и ракета. Однако НАТО до сих пор не считает это нападением.

Об этом свидетельствует инфографика UA War Infographics в среду, 10 сентября.

Последствия атаки на Польшу

Ракеты и дроны, которые залетали в Польшу. Фото: UA War Infographics

Отмечается, что данные являются приблизительными, ведь разные источники называют разное количество дронов, которые атаковали Польшу сегодня. Например издание Rzeczpospolita пишет о 23 дронах, а власти говорят о 19.

В ноябре 2022 года обломки ракеты привели к гибели двух человек. В августе 2024 года и августе 2025-го фиксировали повреждения зданий. А сегодня обломки дрона упали на жилой дом в Люблинском воеводстве.

Напомним, что последний раз дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши сегодня утром.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщает, что НАТО не рассматривает дроны РФ в Польше как нападение.

Defense Express отмечает, что Россия, вероятно, готовила дроновые атаки на Польшу еще с июля этого года.