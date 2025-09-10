Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сколько целей РФ залетали в Польшу с начала войны — инфографика

Сколько целей РФ залетали в Польшу с начала войны — инфографика

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 17:42
Российские дроны залетели в Польшу - названо количество
БпЛА, упавший в Польше. Фото: Facebook / Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

С начала полномасштабной войны России против Украины в Польшу залетели 31 дрон и ракета. Однако НАТО до сих пор не считает это нападением.

Об этом свидетельствует инфографика UA War Infographics в среду, 10 сентября.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки на Польшу

графіка
Ракеты и дроны, которые залетали в Польшу. Фото: UA War Infographics

Отмечается, что данные являются приблизительными, ведь разные источники называют разное количество дронов, которые атаковали Польшу сегодня. Например издание Rzeczpospolita пишет о 23 дронах, а власти говорят о 19.

В ноябре 2022 года обломки ракеты привели к гибели двух человек. В августе 2024 года и августе 2025-го фиксировали повреждения зданий. А сегодня обломки дрона упали на жилой дом в Люблинском воеводстве.

Напомним, что последний раз дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши сегодня утром.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщает, что НАТО не рассматривает дроны РФ в Польше как нападение.

Defense Express отмечает, что Россия, вероятно, готовила дроновые атаки на Польшу еще с июля этого года.

Польша ракеты дроны война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации