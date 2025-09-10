Российские дроны залетели в Польшу - названо количество

Сколько целей РФ залетали в Польшу с начала войны — инфографика
С начала полномасштабной войны России против Украины в Польшу залетели 31 дрон и ракета. Однако НАТО до сих пор не считает это нападением.
Об этом свидетельствует инфографика UA War Infographics в среду, 10 сентября.
Последствия атаки на Польшу
Отмечается, что данные являются приблизительными, ведь разные источники называют разное количество дронов, которые атаковали Польшу сегодня. Например издание Rzeczpospolita пишет о 23 дронах, а власти говорят о 19.
В ноябре 2022 года обломки ракеты привели к гибели двух человек. В августе 2024 года и августе 2025-го фиксировали повреждения зданий. А сегодня обломки дрона упали на жилой дом в Люблинском воеводстве.
Напомним, что последний раз дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши сегодня утром.
В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщает, что НАТО не рассматривает дроны РФ в Польше как нападение.
Defense Express отмечает, что Россия, вероятно, готовила дроновые атаки на Польшу еще с июля этого года.
Читайте Новини.LIVE!