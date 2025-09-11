Сикорский заявил, что Россия намеренно атаковала Польшу беспилотниками

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: X/@sikorskiradek

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что атака беспилотников на территорию его страны была сознательным ударом со стороны России. По его словам, ночные инциденты, факт того, что польское воздушное пространство нарушили 19 дронов российского производства, нельзя объяснить случайностью.

Об этом Радослав Сикорский сказал в видеозаявлении, которое обнародовал на своей странице в соцсети X.

Глава МИД сообщил, что польские ВВС и союзники по НАТО пришли к выводу, что беспилотники не отклонялись от маршрута, а были намеренно направлены.

Прошлой ночью воздушное пространство Польши было нарушено 19 раз беспилотниками, произведенными в России. По нашей оценке, они не отклонялись от курса, а были намеренно направлены.



Польша, ЕС и НАТО не будут запугивать, и мы продолжим поддерживать храбрый народ Украины.... pic.twitter.com/prAEqrIUKX - Радослав Сикорский 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) 10 сентября 2025 года

Сикорский провел ряд срочных разговоров с госсекретарем США Марко Рубио, высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас и председателем ОБСЕ Элиной Валтонен. Все они обсудили последствия нападения и необходимость координации действий союзников.

Министр категорически отверг версию Кремля о якобы "украинской провокации". Он заявил, что такие утверждения являются типичной советской практикой.

"Я знаю, что Россия заявляет, что якобы нет доказательств, что это были российские дроны, и даже намекает на украинскую провокацию. Это было ожидаемо. Ложь и отрицание — это стандартный советский ответ. Кремль снова насмехается над мирными усилиями президента Трампа", — сообщил Сикорский.

Также Радослав Сикорский подчеркнул, что Польшу, ЕС и НАТО невозможно запугать, а поддержка Украины будет оставаться непоколебимой.

"Пришло время российскому руководству понять, что попытка восстановить последнюю империю Европы обречена на провал", — завершил заявление глава МИД Польши.

Напомним, залет российских дронов на территорию Польши, который случился вчера, 10 сентября, не первый случай. Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину в Польшу залетал по меньшей мере 31 дрон и одна ракета.

Впрочем, 10 сентября в Польшу залетело рекордное количество беспилотников России, что вызвало бурную реакцию со стороны лидеров ЕС.

Между тем в России назвали все обвинения безосновательными, а в Беларуси заявили, что инцидент произошел из-за работы РЭБ.

Несмотря на это, в Польше заявили, что готовы перенять украинский боевой опыт по обезвреживанию дронов. Известно, что польским военнослужащим совместно с союзными войсками удалось ликвидировать только четыре дрона из 19.