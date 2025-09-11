Видео
Каллас пообещала усилить санкции против России после атаки Польши

Каллас пообещала усилить санкции против России после атаки Польши

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 09:37
Брюссель готовит новые санкции против России после атаки дронов на Польшу
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз обнародовал жесткое заявление в ответ на нарушение российских дронов воздушного пространства Польши. В частности, данный инцидент назвали преднамеренным актом агрессии, который является серьезной эскалацией и пообещали усилить санкции против России.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас.

ЕС осуждает атаку России на Польшу

В документе подчеркивается, что такие действия непосредственно угрожают безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру.

"Это серьезное нарушение европейского воздушного пространства лишь усиливает нашу решимость поддерживать Украину и ее народ в их защите от России и стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", — говорится в заявлении.

Россию ждут новые санкции

В ЕС отметили, что это уже не первый случай нарушения суверенного воздушного пространства стран-членов с 2022 года. Поэтому Евросоюз планирует значительно расширить санкции против России и всех, кто ее поддерживает, а также усилить международное давление с привлечением партнеров.

Отдельно ЕС выразил полную солидарность с Польшей, которая стала мишенью атаки, и пообещал предоставить Варшаве всю необходимую помощь для защиты восточной границы.

"Мы выражаем нашу полную солидарность с Польшей и продолжаем предлагать поддержку, в которой Польша нуждается для защиты своей восточной границы. Мы находимся в постоянном тесном контакте с польскими властями", — сообщили в представительстве.

Напомним, ранее Кая Каллас назвала атаку дронов РФ на Польшу целенаправленным актом.

А канцлер Германии Фридрих Мерц дал оценку работе ПВО во время отражения российской атаки на Польшу.

Тем временем глава МИД Польши Радослав Сикорский сделал резкое заявление и отверг обвинения Украины со стороны Кремля.

За день до атаки, 9 сентября, глава Европейского Совета Антониу Кошта заявлял, что ЕС вместе с США разрабатывает 19-й пакет санкций.

