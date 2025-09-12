ЕС продлил санкции против России и готовит новый пакет ограничений

ЕС продлил санкции против России — когда будут новые
В Европейском Союзе договорились о продлении еще на шесть месяцев действующих санкций против России. Их ввели ранее в ответ на ее агрессивную войну против Украины.
Об этом сообщила верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Кая Каллас в соцсети X.
В ЕС разрабатывают новый пакет санкций против России
Она также уточнила, что ЕС уже завершает подготовку 19-го пакета ограничительных мер. Среди новых направлений рассматриваются дополнительные шаги по запрету продажи российской нефти, противодействия так называемым "теневым" танкерам, а также ограничения для российских банков.
"Мы только что продлили наши санкции против России. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом — рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки", — заявила Кая Каллас.
Напомним, после атаки дронов на Польшу Кая Каллас заявляла, что ЕС непременно введет санкции против России.
Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказывал, что будет в новом санкционном пакете против России.
Также президент США Дональд Трамп говорил, что готов перейти к новому этапу в вопросе санкций против России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом не хочет вечно держать Россию в экономической изоляции и объяснил, почему сотрудничество с Кремлем выгодно.
