Главная Новости дня ЕС продлил санкции против России — когда будут новые

ЕС продлил санкции против России — когда будут новые

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 13:38
ЕС продлил санкции против России и готовит новый пакет ограничений
Верховный представитель Европейской комиссии по вопросам иностранных дел Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Европейском Союзе договорились о продлении еще на шесть месяцев действующих санкций против России. Их ввели ранее в ответ на ее агрессивную войну против Украины.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Кая Каллас в соцсети X.

Читайте также:

В ЕС разрабатывают новый пакет санкций против России

Сообщение Кайи Каллас. Фото: скриншот

Она также уточнила, что ЕС уже завершает подготовку 19-го пакета ограничительных мер. Среди новых направлений рассматриваются дополнительные шаги по запрету продажи российской нефти, противодействия так называемым "теневым" танкерам, а также ограничения для российских банков.

"Мы только что продлили наши санкции против России. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом — рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки", — заявила Кая Каллас.

Напомним, после атаки дронов на Польшу Кая Каллас заявляла, что ЕС непременно введет санкции против России.

Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказывал, что будет в новом санкционном пакете против России.

Также президент США Дональд Трамп говорил, что готов перейти к новому этапу в вопросе санкций против России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом не хочет вечно держать Россию в экономической изоляции и объяснил, почему сотрудничество с Кремлем выгодно.

санкции против России Европейский союз санкции ЕС Кайя Каллас
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
