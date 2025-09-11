Видео
Зеленский раскрыл, что будет в 19-м пакете санкций ЕС против РФ

Зеленский раскрыл, что будет в 19-м пакете санкций ЕС против РФ

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 12:22
Новый пакет санкций ЕС против России — Зеленский раскрыл содержание
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что будет в 19-м пакете санкций Европейского Союза против России. По его словам, новые ограничения будут лучшим ответом агрессору после нарушения воздушного пространства Польши.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 11 сентября.

Читайте также:

Санкции против России

Зеленский отметил, что сейчас продолжается наполнение нового пакета санкций против России. Среди приоритетов:

  • российский банковский сектор и банки в странах, которые продолжают торговать с Россией;
  • инфраструктура теневого флота, которая наполняет бюджет российской войны: капитаны судов, страховщики, терминалы, которые используются для отгрузки нефти, и операторы рынка.

"Работаем и против различных схем обхода санкций — готовим специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ России к определенным критическим товарам. Также продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности против заработков от российских энергоресурсов", — рассказал украинский лидер.

По его словам, продолжается также синхронизация санкций. Он сообщил, что с 10 сентября в юрисдикции Украины заработали ограничения Великобритании, которые ввели против России и связанных с ней субъектов.

Кроме того, уже синхронизированы в Украине санкции Канады и 18 пакетов санкций Евросоюза. Зеленский рассказал, что следующим этапом являются ограничения Японии.

По его словам, вместе с партнерами идет подготовка синхронизации санкций Украины в других юрисдикциях.

Глава государства сообщил, что с начала 2025 года было введено уже 44 пакета санкций Украины против юридических и физических лиц России.

"Среди этих санкций ограничения против российского ВПК, схем поставки критических компонентов в Россию, заработков российского бюджета, а также против лиц, которые пропагандируют войну или распространяют российское влияние", — рассказал он.

Зеленский добавил, что рекомендации Украины становятся частью санкций партнеров.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, ЕС планирует расширить санкции против России и всех ее партнеров. Кроме того, хотят усилить международное давление.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил, почему важно ввести вторичные санкции.

Владимир Зеленский санкции против России Европейский союз санкции Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
