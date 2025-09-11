Новый пакет санкций ЕС против России — Зеленский раскрыл содержание

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что будет в 19-м пакете санкций Европейского Союза против России. По его словам, новые ограничения будут лучшим ответом агрессору после нарушения воздушного пространства Польши.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 11 сентября.

Санкции против России

Зеленский отметил, что сейчас продолжается наполнение нового пакета санкций против России. Среди приоритетов:

российский банковский сектор и банки в странах, которые продолжают торговать с Россией;

инфраструктура теневого флота, которая наполняет бюджет российской войны: капитаны судов, страховщики, терминалы, которые используются для отгрузки нефти, и операторы рынка.

"Работаем и против различных схем обхода санкций — готовим специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ России к определенным критическим товарам. Также продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности против заработков от российских энергоресурсов", — рассказал украинский лидер.

По его словам, продолжается также синхронизация санкций. Он сообщил, что с 10 сентября в юрисдикции Украины заработали ограничения Великобритании, которые ввели против России и связанных с ней субъектов.

Кроме того, уже синхронизированы в Украине санкции Канады и 18 пакетов санкций Евросоюза. Зеленский рассказал, что следующим этапом являются ограничения Японии.

По его словам, вместе с партнерами идет подготовка синхронизации санкций Украины в других юрисдикциях.

Глава государства сообщил, что с начала 2025 года было введено уже 44 пакета санкций Украины против юридических и физических лиц России.

"Среди этих санкций ограничения против российского ВПК, схем поставки критических компонентов в Россию, заработков российского бюджета, а также против лиц, которые пропагандируют войну или распространяют российское влияние", — рассказал он.

Зеленский добавил, что рекомендации Украины становятся частью санкций партнеров.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, ЕС планирует расширить санкции против России и всех ее партнеров. Кроме того, хотят усилить международное давление.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил, почему важно ввести вторичные санкции.