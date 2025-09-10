Видео
Главная Новости дня Сибига объяснил, почему важно ввести вторичные санкции

Сибига объяснил, почему важно ввести вторичные санкции

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 19:55
Глава МИД Сибига объяснил важность вторичных санкций
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил важность вторичных санкций. По его словам, они должны догнать компании, юридических лиц и страны, которые продолжают зарабатывать деньги на российской нефти.

Об этом Андрей Сибига сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в среду, 10 сентября.

Читайте также:

Важность вторичных санкций

Сибига отметил, что Украина знает, какие страны до сих пор зарабатывают деньги на российской нефти. По его словам, наступает время решительных действий и вторичных санкций в отношении их.

"Очень важно, чтобы это санкционное давление, это мощный санкционный удар был синхронизирован с американскими шагами давления — или это дополнительные тарифы на те страны, которые больше всего черпают дохода из импорта российской нефти", — говорит министр.

Кроме того, он отметил важность принятия решений по замороженным активам.

Напомним, 10 сентября Украина синхронизировала санкции с Великобританией. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы.

А 9 сентября глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России вместе с США.

санкции против России санкции МИД Андрей Сибига Украина нефть
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
