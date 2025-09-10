Глава МЗС Сибіга пояснив важливість вторинних санкцій

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив важливість вторинних санкцій. За його словами, вони повинні наздогнати компанії, юридичних осіб та країни, які продовжують заробляти гроші на російській нафті.

Про це Андрій Сибіга сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у середу, 10 вересня.

Важливість вторинних санкцій

Сибіга зауважив, що Україна знає, які країни досі заробляють гроші на російській нафті. За його словами, настає час рішучих дій і вторинних санкцій щодо них.

"Дуже важливо, щоб цей санкційний тиск, це потужний санкційний удар був синхронізований з американськими кроками тиску — чи це додаткові тарифи на ті країни, які найбільше черпають доходу з імпорту російської нафти", — каже міністр.

Крім того, він зазначив на важливості ухвалення рішень щодо заморожених активів.

Нагадаємо, 10 вересня Україна синхронізувала санкції з Великою Британією. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази.

А 9 вересня очільник Євроради Антоніу Кошта повідомив, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії разом зі США.