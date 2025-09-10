Відео
Україна синхронізувала санкції проти РФ із Великою Британією

Україна синхронізувала санкції проти РФ із Великою Британією

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 18:33
Санкції проти РФ - Україна синхронізувала їх із Великою Биртанією
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти тих, хто допомагає російському ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору. Таким чином Україна синхронізувала санкції з Великою Британією.

Про це йдеться в указі глави держави №675/2025 та №676/2025, а також на сайті Офісу президента у вівторок, 10 вересня.

Указ №676/2025. Фото: скриншот

Проти кого запроваджено обмеження?

Обмеження запроваджено проти 47 фізичних та 81 юридичної особи, які допомагають військово-промисловому комплексу (ВПК), тіньовому флоту й енергетичному сектору РФ, а також проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ- та комунікаційних рішень, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва РЕБ для російського ВПК.

скрін
Указ №675/2025. Фото: скриншот

"Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій", — ідеться в повідомленні.

Серед іноземних компаній під санкціями опинилися:

  • Китайські компанії: ТОВ "Норд Аксіс", ТОВ Shanghai New Chess, Shanghai New Chess International Logistics, Innopolis, Electronic Scientific Engineering та GSK CNC Equipment.
  • Норвегія: ТОВ RO MARINE.
  • Швейцарія: АТ Rhodania Shipping.
  • Естонія: ТОВ "Вірмавіа" (VIRMAVIA LLC, Virmavia OU).
  • Велика Британія: ТОВ "Роснафта Марін" (Rosneft Marine Limited).
  • Таїланд: ТОВ "ЕКСОРА" (Exora Company Limited) та Mainz Machine.
  • Індія: приватна компанія Inussia Impex Private Limited.
  • Туреччина: ТОВ MCR Global Electronics Industry and Trade Limited Company.

Обмеження включають заморожування активів та заборону на ведення операцій з російськими партнерами.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський наголосив, що російська економіка та російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають та коли завдають ударів по Україні.

А колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Захід посилити тиск на Росію та назвав найшвидший спосіб завершити війну.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції Велика Британія війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
