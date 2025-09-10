Санкції проти РФ - Україна синхронізувала їх із Великою Биртанією

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти тих, хто допомагає російському ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору. Таким чином Україна синхронізувала санкції з Великою Британією.

Про це йдеться в указі глави держави №675/2025 та №676/2025, а також на сайті Офісу президента у вівторок, 10 вересня.

Указ №676/2025. Фото: скриншот

Проти кого запроваджено обмеження?

Обмеження запроваджено проти 47 фізичних та 81 юридичної особи, які допомагають військово-промисловому комплексу (ВПК), тіньовому флоту й енергетичному сектору РФ, а також проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ- та комунікаційних рішень, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва РЕБ для російського ВПК.

Указ №675/2025. Фото: скриншот

"Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій", — ідеться в повідомленні.

Серед іноземних компаній під санкціями опинилися:

Китайські компанії: ТОВ "Норд Аксіс", ТОВ Shanghai New Chess, Shanghai New Chess International Logistics, Innopolis, Electronic Scientific Engineering та GSK CNC Equipment.

Норвегія: ТОВ RO MARINE.

Швейцарія: АТ Rhodania Shipping.

Естонія: ТОВ "Вірмавіа" (VIRMAVIA LLC, Virmavia OU).

Велика Британія: ТОВ "Роснафта Марін" (Rosneft Marine Limited).

Таїланд: ТОВ "ЕКСОРА" (Exora Company Limited) та Mainz Machine.

Індія: приватна компанія Inussia Impex Private Limited.

Туреччина: ТОВ MCR Global Electronics Industry and Trade Limited Company.

Обмеження включають заморожування активів та заборону на ведення операцій з російськими партнерами.

