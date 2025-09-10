Санкции против РФ - Украина синхронизировала их с Большой Биртанией

Украина синхронизировала санкции против РФ с Великобританией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые указы о введении санкций против тех, кто помогает российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору. Таким образом Украина синхронизировала санкции с Великобританией.
Об этом говорится в указе главы государства №675/2025 и №676/2025, а также на сайте Офиса президента во вторник, 10 сентября.
Против кого введены ограничения?
Ограничения введены против 47 физических и 81 юридического лица, которые помогают военно-промышленному комплексу (ВПК), теневому флоту и энергетическому сектору РФ, а также против 37 физических и 35 юридических лиц, которые причастны к поставке и внедрению ИТ- и коммуникационных решений, вовлечены в процессы поставки, разработки, производства РЭБ для российского ВПК.
"Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций", — говорится в сообщении.
Среди иностранных компаний под санкциями оказались:
- Китайские компании: ООО "Норд Аксис", ООО Shanghai New Chess, Shanghai New Chess International Logistics, Innopolis, Electronic Scientific Engineering и GSK CNC Equipment.
- Норвегия: ООО RO MARINE.
- Швейцария: АО Rhodania Shipping.
- Эстония: ООО "Вирмавиа" (VIRMAVIA LLC, Virmavia OU).
- Великобритания: ООО "Роснефть Марин" (Rosneft Marine Limited).
- Таиланд: ООО "ЭКСОРА" (Exora Company Limited) и Mainz Machine.
- Индия: частная компания Inussia Impex Private Limited.
- Турция: ООО MCR Global Electronics Industry and Trade Limited Company.
Ограничения включают замораживание активов и запрет на ведение операций с российскими партнерами.
Напомним, недавно Зеленский отметил, что российская экономика и российское государство должны чувствовать боль каждый раз, когда убивают и когда наносят удары по Украине.
А бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад усилить давление на Россию и назвал самый быстрый способ завершить войну.
