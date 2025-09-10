Видео
Украина синхронизировала санкции против РФ с Великобританией

Украина синхронизировала санкции против РФ с Великобританией

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 18:33
Санкции против РФ - Украина синхронизировала их с Большой Биртанией
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые указы о введении санкций против тех, кто помогает российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору. Таким образом Украина синхронизировала санкции с Великобританией.

Об этом говорится в указе главы государства №675/2025 и №676/2025, а также на сайте Офиса президента во вторник, 10 сентября.


Читайте также:
скрин
Указ № 676/2025. Фото: скриншот

Против кого введены ограничения?

Ограничения введены против 47 физических и 81 юридического лица, которые помогают военно-промышленному комплексу (ВПК), теневому флоту и энергетическому сектору РФ, а также против 37 физических и 35 юридических лиц, которые причастны к поставке и внедрению ИТ- и коммуникационных решений, вовлечены в процессы поставки, разработки, производства РЭБ для российского ВПК.

скрин
Указ № 675/2025. Фото: скриншот

"Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций", — говорится в сообщении.

Среди иностранных компаний под санкциями оказались:

  • Китайские компании: ООО "Норд Аксис", ООО Shanghai New Chess, Shanghai New Chess International Logistics, Innopolis, Electronic Scientific Engineering и GSK CNC Equipment.
  • Норвегия: ООО RO MARINE.
  • Швейцария: АО Rhodania Shipping.
  • Эстония: ООО "Вирмавиа" (VIRMAVIA LLC, Virmavia OU).
  • Великобритания: ООО "Роснефть Марин" (Rosneft Marine Limited).
  • Таиланд: ООО "ЭКСОРА" (Exora Company Limited) и Mainz Machine.
  • Индия: частная компания Inussia Impex Private Limited.
  • Турция: ООО MCR Global Electronics Industry and Trade Limited Company.

Ограничения включают замораживание активов и запрет на ведение операций с российскими партнерами.

Напомним, недавно Зеленский отметил, что российская экономика и российское государство должны чувствовать боль каждый раз, когда убивают и когда наносят удары по Украине.

А бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад усилить давление на Россию и назвал самый быстрый способ завершить войну.






