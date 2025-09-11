Новий пакет санкцій ЄС проти Росії — Зеленський розкрив наповнення

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що буде в 19-му пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. За його словами, нові обмеження будуть найкращою відповіддю агресору після порушення повітряного простору Польщі.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 11 вересня.

Санкції проти Росії

Зеленський зазначив, що наразі триває наповнення нового пакета санкцій проти Росії. Серед пріоритетів:

російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією;

інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку.

"Працюємо й проти різних схем обходу санкцій – готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів", — розповів український лідер.

За його словами, продовжується також синхронізація санкцій. Він повідомив, що з 10 вересня в юрисдикції України запрацювали обмеження Великої Британії, які запровадили проти Росії та повʼязаних з нею субʼєктів.

Крім того, уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Зеленський розповів, що наступним етапом є обмеження Японії.

За його словами, разом з партнерами триває підготовка синхронізацій санкцій України в інших юрисдикціях.

Глава держави повідомив, що з початку 2025 року було запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти юридичних і фізичних осіб Росії.

"Серед цих санкцій обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив", — розповів він.

Зеленський додав, що рекомендації України стають частиною санкцій партнерів.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЄС планує розширити санкції проти Росії та всіх її партнерів. Крім того, хочуть посилити міжнародний тиск.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга пояснив, чому важливо запровадити вторинні санкції.