Новий пакет санкцій ЄС проти Росії — Зеленський розкрив наповнення

Зеленський розкрив, що буде в 19-му пакеті санкцій ЄС проти Росії
Український лідер Володимир Зеленський розповів, що буде в 19-му пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. За його словами, нові обмеження будуть найкращою відповіддю агресору після порушення повітряного простору Польщі.
Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 11 вересня.
Санкції проти Росії
Зеленський зазначив, що наразі триває наповнення нового пакета санкцій проти Росії. Серед пріоритетів:
- російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією;
- інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку.
"Працюємо й проти різних схем обходу санкцій – готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів", — розповів український лідер.
За його словами, продовжується також синхронізація санкцій. Він повідомив, що з 10 вересня в юрисдикції України запрацювали обмеження Великої Британії, які запровадили проти Росії та повʼязаних з нею субʼєктів.
Крім того, уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Зеленський розповів, що наступним етапом є обмеження Японії.
За його словами, разом з партнерами триває підготовка синхронізацій санкцій України в інших юрисдикціях.
Глава держави повідомив, що з початку 2025 року було запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти юридичних і фізичних осіб Росії.
"Серед цих санкцій обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив", — розповів він.
Зеленський додав, що рекомендації України стають частиною санкцій партнерів.
Нагадаємо, ЄС планує розширити санкції проти Росії та всіх її партнерів. Крім того, хочуть посилити міжнародний тиск.
Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга пояснив, чому важливо запровадити вторинні санкції.
