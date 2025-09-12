Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Санкції ЄС проти Москви не скасовують — що вирішили

Санкції ЄС проти Москви не скасовують — що вирішили

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 23:18
ЄС продовжив санкції проти Росії до березня 2026 року
Урсула фон дер Ляєн. Фото: Los Angeles Times

Європейський Союз вирішив зберегти обмежувальні заходи проти Росії ще на пів року. Санкції стосуються осіб та компаній, які підтримують агресію РФ і підривають територіальну цілісність України.

Про це повідомляється на сайті ЄС у п'ятницю, 12 вересня.

Реклама
Читайте також:

ЄС продовжив санкції

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію санкцій до 15 березня 2026 року. Вони передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС, замороження активів і заборону надання фінансових ресурсів підсанкційним особам та компаніям. Обмеження продовжать діяти щодо понад 2,5 тисяч фізичних і юридичних осіб.

У рамках планового перегляду списків ЄС виключив одну особу через смерть, а також не став поновлювати санкції проти ще однієї. Рішення демонструє єдність Євросоюзу у протидії російській агресії. Також ЄС підтвердив готовність надалі переглядати санкційні списки та посилювати тиск за необхідності.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із радниками лідерів ЄС, щоб подякувати їм за допомогу та узгодити ключові безпекові рішення.

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга висловився про 19-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії

санкції проти Росії санкції Європа ЄС Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації