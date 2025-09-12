ЄС продовжив санкції проти Росії до березня 2026 року

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Los Angeles Times

Європейський Союз вирішив зберегти обмежувальні заходи проти Росії ще на пів року. Санкції стосуються осіб та компаній, які підтримують агресію РФ і підривають територіальну цілісність України.

Про це повідомляється на сайті ЄС у п'ятницю, 12 вересня.

ЄС продовжив санкції

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію санкцій до 15 березня 2026 року. Вони передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС, замороження активів і заборону надання фінансових ресурсів підсанкційним особам та компаніям. Обмеження продовжать діяти щодо понад 2,5 тисяч фізичних і юридичних осіб.

У рамках планового перегляду списків ЄС виключив одну особу через смерть, а також не став поновлювати санкції проти ще однієї. Рішення демонструє єдність Євросоюзу у протидії російській агресії. Також ЄС підтвердив готовність надалі переглядати санкційні списки та посилювати тиск за необхідності.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із радниками лідерів ЄС, щоб подякувати їм за допомогу та узгодити ключові безпекові рішення.

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга висловився про 19-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії.