ЕС продлил санкции против России до марта 2026 года

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Los Angeles Times

Европейский Союз решил сохранить ограничительные меры против России еще на полгода. Санкции касаются лиц и компаний, которые поддерживают агрессию РФ и подрывают территориальную целостность Украины.

Об этом сообщается на сайте ЕС в пятницу, 12 сентября.

ЕС продлил санкции

Совет ЕС принял решение продлить действие санкций до 15 марта 2026 года. Они предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, замораживание активов и запрет предоставления финансовых ресурсов подсанкционным лицам и компаниям. Ограничения продолжат действовать в отношении более 2,5 тысяч физических и юридических лиц.

В рамках планового пересмотра списков ЕС исключил одного человека из-за смерти, а также не стал возобновлять санкции против еще одного. Решение демонстрирует единство Евросоюза в противодействии российской агрессии. Также ЕС подтвердил готовность в дальнейшем пересматривать санкционные списки и усиливать давление при необходимости.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с советниками лидеров ЕС, чтобы поблагодарить их за помощь и согласовать ключевые решения по безопасности.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался о 19-м пакете санкций Европейского союза против России.