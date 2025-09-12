Видео
Санкции ЕС против Москвы не отменяют — что решили

Санкции ЕС против Москвы не отменяют — что решили

Дата публикации 12 сентября 2025 23:18
ЕС продлил санкции против России до марта 2026 года
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Los Angeles Times

Европейский Союз решил сохранить ограничительные меры против России еще на полгода. Санкции касаются лиц и компаний, которые поддерживают агрессию РФ и подрывают территориальную целостность Украины.

Об этом сообщается на сайте ЕС в пятницу, 12 сентября.

Читайте также:

ЕС продлил санкции

Совет ЕС принял решение продлить действие санкций до 15 марта 2026 года. Они предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, замораживание активов и запрет предоставления финансовых ресурсов подсанкционным лицам и компаниям. Ограничения продолжат действовать в отношении более 2,5 тысяч физических и юридических лиц.

В рамках планового пересмотра списков ЕС исключил одного человека из-за смерти, а также не стал возобновлять санкции против еще одного. Решение демонстрирует единство Евросоюза в противодействии российской агрессии. Также ЕС подтвердил готовность в дальнейшем пересматривать санкционные списки и усиливать давление при необходимости.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с советниками лидеров ЕС, чтобы поблагодарить их за помощь и согласовать ключевые решения по безопасности.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался о 19-м пакете санкций Европейского союза против России.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
