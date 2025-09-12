срочный

Президент Владимир Зеленский провел встречу с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии, чтобы поблагодарить их за помощь и согласовать ключевые решения по безопасности. Украина призывает партнеров завершить работу над гарантиями безопасности как можно быстрее, ведь Россия продолжает эскалацию и представляет угрозу для всей Европы.



