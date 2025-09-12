Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отсутствие обстрелов — Зеленский пошутил о визите Келлога

Отсутствие обстрелов — Зеленский пошутил о визите Келлога

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 17:42
Зеленский пошутил о "ПВО в виде Кэллога"
Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: DW

Президент Украины Владимир Зеленский с юмором отметил, что во время приезда американского советника по нацбезопасности Кита Келлога ночные обстрелы Киева прекращаются. Он в шутку добавил, что было бы хорошо, чтобы Келлог посещал не только столицу, но и все регионы страны.

Об этом Зеленский рассказал на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу, 12 сентября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский поблагодарил Келлога за приезд

Президент Украины отметил, что во время пребывания спецпредставителя президента США в столице РФ не осуществляет массированных атак.

 

 

"Раньше мы этого не знали, но оказалось, что у США есть ПВО не хуже Patriot. Каждый раз, когда в Киеве Кит Келлог, киевляне точно могут немного выспаться. Хотелось бы, чтобы вы ездили по всем городам Украины", — сказал Зеленский, добавив, что хотел бы еще несколько таких "американских систем" для государства.

Он подчеркнул, что его слова не совсем шуточные, ведь россияне действительно сдерживаются от атак во время визитов Келлога. Зеленский предположил, что похожий эффект мог бы дать и представитель Китая, однако Пекин, по его мнению, не заинтересован в остановке войны.

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют влияние на Россию, которое может заставить Кремль изменить свое поведение. Он даже пошутил, что готов предоставить генералу Келлогу украинское гражданство и квартиру, если это поможет остановить войну.

Напомним, что Зеленский встретился с Келлогом, с которым обсудил ключевые направления двустороннего сотрудничества.

Ранее мы также информировали, что в Киев 11 сентября прибыл Кит Келлог, а Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак публично прокомментировали результаты этой встречи.

Владимир Зеленский США ПВО Россия Кит Келлог
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации