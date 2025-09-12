Зеленский пошутил о "ПВО в виде Кэллога"

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: DW

Президент Украины Владимир Зеленский с юмором отметил, что во время приезда американского советника по нацбезопасности Кита Келлога ночные обстрелы Киева прекращаются. Он в шутку добавил, что было бы хорошо, чтобы Келлог посещал не только столицу, но и все регионы страны.

Об этом Зеленский рассказал на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу, 12 сентября.

Президент Украины отметил, что во время пребывания спецпредставителя президента США в столице РФ не осуществляет массированных атак.

"Раньше мы этого не знали, но оказалось, что у США есть ПВО не хуже Patriot. Каждый раз, когда в Киеве Кит Келлог, киевляне точно могут немного выспаться. Хотелось бы, чтобы вы ездили по всем городам Украины", — сказал Зеленский, добавив, что хотел бы еще несколько таких "американских систем" для государства.

Он подчеркнул, что его слова не совсем шуточные, ведь россияне действительно сдерживаются от атак во время визитов Келлога. Зеленский предположил, что похожий эффект мог бы дать и представитель Китая, однако Пекин, по его мнению, не заинтересован в остановке войны.

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют влияние на Россию, которое может заставить Кремль изменить свое поведение. Он даже пошутил, что готов предоставить генералу Келлогу украинское гражданство и квартиру, если это поможет остановить войну.

Напомним, что Зеленский встретился с Келлогом, с которым обсудил ключевые направления двустороннего сотрудничества.

Ранее мы также информировали, что в Киев 11 сентября прибыл Кит Келлог, а Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак публично прокомментировали результаты этой встречи.