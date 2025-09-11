Візит Келлога до України — Зеленський та Єрмак повідомили про зустріч

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

До Києва у четвер, 11 вересня, прибув спецпредставник Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог. Президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак зробили заяви про зустріч.

Про це вони розповіли в коментарі журналістці Новини.LIVE.

Зустріч з Келлогом

Журналісти запитали в глави держави, чи планується зустріч з Келлогом.

"Так, трошки пізніше", — відповів Зеленський.

Його слова також підтвердив лідер Франції Александр Стубб. Крім того, керівник ОП повідомив, що зустріч зі спецпредставником США відбудеться.

Нагадаємо, 11 вересня в Україну прибув Кіт Келлог. Відомо, що перед візитом до Києва він був у Польщі.

А на пресконференції зі Стуббом Зеленський пригадав свою зустріч з лідером США Дональдом Трампом до його президентства.