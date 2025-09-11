Візит Келлога до України — Зеленський та Єрмак повідомили про зустріч

Келлог у Києві — Зеленський та Єрмак зробили заяви про зустріч
До Києва у четвер, 11 вересня, прибув спецпредставник Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог. Президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак зробили заяви про зустріч.
Про це вони розповіли в коментарі журналістці Новини.LIVE.
Зустріч з Келлогом
Журналісти запитали в глави держави, чи планується зустріч з Келлогом.
"Так, трошки пізніше", — відповів Зеленський.
Його слова також підтвердив лідер Франції Александр Стубб. Крім того, керівник ОП повідомив, що зустріч зі спецпредставником США відбудеться.
Нагадаємо, 11 вересня в Україну прибув Кіт Келлог. Відомо, що перед візитом до Києва він був у Польщі.
А на пресконференції зі Стуббом Зеленський пригадав свою зустріч з лідером США Дональдом Трампом до його президентства.
