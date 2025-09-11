Зеленський пригадав зустріч із Трампом до його президентства

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустрічі з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом до його президентства.

Про це глава держави розповів на пресконференції з лідером Фінляндії Александром Стуббом у четвер, 11 вересня.

Зустрічі Зеленського з Трампом

Журналісти запитали в Зеленського, чи варто запроваджувати гарантії безпеки для України до завершення війни, чи після.

"Рівно рік тому, коли Трамп ще не став президентом США, ми були в Нью-Йорку на зустрічі і в нас була з ним хороша зустріч. Я приїхав до нього і сказав, що хочу показати план перемоги. На мій погляд, план перемоги — це зупинити зараз Росію і не дати можливість їм повторити агресію", — розповів глава держави.

За його словами, сьогодні гарантії безпеки базуються на принципах щодо сильної української армії, присутності європейських колег, санкціях та іншому.

Тоді Зеленський приїжджав на розмову до Трампа з планом, який схожий на модель гарантій безпеки. Глава держави просив надати далекобійну зброю, яку б Україна використовувала для ударів по військових обʼєктах, якби Росія відмовилася закінчувати війну. Крім того, там йшлося про членство в ЄС та НАТО.

Зеленський зауважив, що щось можна було б зробити і до закінчення війни, наприклад, посилити санкційний тиск.

Нагадаємо, глава держави розповів про контакти України зі США. Крім того, наразі триває робота над форматом нової зустрічі на основі "Коаліції охочих".

Також Зеленський попередив, що Росія намагається заблокувати проведення Кримської платформи на Генасамблеї ООН.