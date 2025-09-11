Контакти України зі США — Зеленський зробив заяву

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський розповів про контакти з американською стороною. За його словами, вони відбуваються на різних рівнях.

Про це глава держави розповів у відповідь на питання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік на пресконференції з лідером Фінляндії Алексадром Стуббом у четвер, 11 вересня.

Реклама

Читайте також:

Контакти України зі США

Новина доповнюється...