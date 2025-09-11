Контакты Украины и США — Зеленский рассказал о сотрудничестве на разных уровнях

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о контактах с американской стороной. По его словам, они происходят на разных уровнях.

Об этом глава государства рассказал в ответ на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик на пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом в четверг, 11 сентября.

Контакты Украины с США

"У нас постоянно происходят контакты с американскими коллегами на разных уровнях, глава моего Офиса, министр иностранных дел, глава СНБО, контактируем с Рубио, с Келлогом, с Уиткоффом, со всеми", — рассказал Зеленский.

По его словам, иногда есть возможности общаться с лидером США Дональдом Трампом. Последний звонок был в Париже относительно различных шагов. Зеленский ожидает, что в ближайшие дни удастся сконтактироваться с Белым домом.

"Также мы работаем над форматом какой-то встречи в формате "Коалиции желающих" с коллегами. Я думаю, возможно, у нас будет соответствующая встреча наших команд с американской стороной", — отметил он.

Он говорит, что работа продолжается ежедневно. По словам главы государства, главное — не количество разговоров и встреч, а результат.

