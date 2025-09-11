Відео
Головна Новини дня Зеленський попередив про план РФ зірвати Кримську платформу в ООН

Зеленський попередив про план РФ зірвати Кримську платформу в ООН

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:22
Зеленський попередив про план РФ зірвати Кримську платформу в ООН
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається заблокувати проведення Кримської платформи на Генеральній асамблеї ООН. Однією з тем заходу стане викрадення українських дітей окупантами.

Про це він повідомив під час брифінгу з лідером Фінляндії Александром Стуббом у Києві у четвер, 11 вересня.

Читайте також:

Росія намагається заблокувати Кримську платформу

За словами Зеленського, Москва робить це, щоб зменшити міжнародну увагу до проблеми анексованого півострова та перешкодити Україні у просуванні власної позиції на світовій арені.

"Готуємось до Генеральної асамблеї ООН. Там багато різних платформ, серед яких Кримська платформа. Цього року робимо Кримську платформу на рівні багатьох лідерів", — повідомив президент.

За його словами, наразі Росія робить все, щоб завадити цьому та заблокувати платформу.

"Вони кажуть, що вони начебто не бояться цієї тематики, але працюють проти. Ми все одно проведемо відповідну зустріч", — додав український лідер.

Він також відмітив, що українська сторона домовилася з прем'єром Канади Марком Карні  щодо вкрадених РФ українських дітей.

Нагадаємо, що раніше під час брифінгу український лідер Володимир Зеленський розповів про контакти з американською стороною. За його словами, вони відбуваються на різних рівнях.

Крім того,  Зеленський розкрив, що увійде до 19-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ. Нові обмеження будуть найкращою відповіддю агресору після порушення повітряного простору Польщі.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
