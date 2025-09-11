Видео
Главная Новости дня Зеленский предупредил о плане РФ сорвать Крымскую платформу в ООН

Дата публикации 11 сентября 2025 14:22
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается заблокировать проведение Крымской платформы на Генеральной ассамблее ООН. Одной из тем мероприятия станет похищение украинских детей оккупантами.

Об этом он сообщил во время брифинга с лидером Финляндии Александром Стуббом в Киеве в четверг, 11 сентября.

Читайте также:

Россия пытается заблокировать Крымскую платформу

По словам Зеленского, Москва делает это, чтобы уменьшить международное внимание к проблеме аннексированного полуострова и помешать Украине в продвижении собственной позиции на мировой арене.

"Готовимся к Генеральной ассамблее ООН. Там много разных платформ, среди которых Крымская платформа. В этом году делаем Крымскую платформу на уровне многих лидеров", — сообщил Президент.

По его словам, сейчас Россия делает все, чтобы помешать этому и заблокировать платформу.

"Они говорят, что они вроде бы не боятся этой тематики, но работают против. Мы все равно проведем соответствующую встречу", — добавил украинский лидер.

Он также отметил, что украинская сторона договорилась с премьером Канады Марком Карни относительно украденных РФ украинских детей.

Напомним, что ранее во время брифинга украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о контактах с американской стороной. По его словам, они происходят на разных уровнях.

Кроме того, Зеленский раскрыл, что войдет в 19-й пакет санкций Европейского Союза против РФ. Новые ограничения будут лучшим ответом агрессору после нарушения воздушного пространства Польши.

Владимир Зеленский дети ООН война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
