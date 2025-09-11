Кіт Келлог прибув із візитом до Києва 11 вересня

Кіт Келлог. Фото: REUTERS

У четвер, 11 вересня, спеціальний представник президента США Кіт Келлог прибув до Києва. До цього він був у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Пост РБК-Україна. Фото: скриншот

Кіт Келлог у Києві

Варто зазначити, що до цього в CNN повідомляли про плани американського політика завітати до Києва.

Як стало відомо, Келлог прямував до Польщі, коли відбувся наліт російських дронів. Після цього він вирушив до України.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, в Україну також прибув президент Фінляндії Александр Стубб. Головними темами переговорів Президента Володимира Зеленського з фінським лідером стали безпекові проєкти, подальша євроінтеграція України, інвестиції в інфраструктурні проєкти, а також гарантії безпеки.

Під час візиту в Україну Александр Стубб визнав, що Дональд Трамп відіграє ключову роль у врегулюванні війни та чинить тиск на Путіна.