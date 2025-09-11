Зеленський і Стубб зустрінуться у Києві — ключові теми переговорів

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про початок візиту до Києва Президента Фінляндії Александра Стубба. Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою він зустрів фінського лідера та зазначив, що цей візит має важливе значення для зміцнення співпраці між країнами.

Про це Андрій Єрмак повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Александр Стубб прибув до Києва

За словами Єрмака, головними темами переговорів Президента Володимира Зеленського з Александром Стуббом стануть безпекові проєкти, подальша євроінтеграція України, інвестиції в інфраструктурні проєкти, а також гарантії безпеки. Окремо сторони планують обговорити питання посилення тиску на Росію, санкційну політику та шляхи досягнення стійкого миру.

"Ми вдячні за послідовну й тверду підтримку Фінляндії та особисто Александра Стубба. Україна разом із партнерами робить усе, щоб наблизити стійкий мир і гарантувати безпеку в Європі", — повідомив Єрмак.

Нагадаємо, востаннє Президент України Володимир Зеленський спілкувався із Александром Стуббом у серпні. Тоді розмова лідерів країн стосувалася закінчення війни в Україні та гарантії безпеки.

Раніше Александр Стубб заявляв, що не вважає можливою зустріч Путіна та Зеленського для переговорів щодо закінчення війни.