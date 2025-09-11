Зеленский и Стубб встретятся в Киеве — ключевые темы переговоров

В Украину прибыл президент Финляндии
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о начале визита в Киев Президента Финляндии Александра Стубба. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой он встретил финского лидера и отметил, что этот визит имеет важное значение для укрепления сотрудничества между странами.
Об этом Андрей Ермак сообщил на своей странице в Telegram.
Александр Стубб прибыл в Киев
По словам Ермака, главными темами переговоров Президента Владимира Зеленского с Александром Стуббом станут проекты по безопасности, дальнейшая евроинтеграция Украины, инвестиции в инфраструктурные проекты, а также гарантии безопасности. Отдельно стороны планируют обсудить вопросы усиления давления на Россию, санкционную политику и пути достижения устойчивого мира.
"Мы благодарны за последовательную и твердую поддержку Финляндии и лично Александра Стубба. Украина вместе с партнерами делает все, чтобы приблизить устойчивый мир и гарантировать безопасность в Европе", — сообщил Ермак.
Напомним, последний раз Президент Украины Владимир Зеленский общался с Александром Стуббом в августе. Тогда разговор лидеров стран касался окончания войны в Украине и гарантии безопасности.
Ранее Александр Стубб заявлял, что не считает возможной встречу Путина и Зеленского для переговоров об окончании войны.
