Зеленский и Стубб встретятся в Киеве — ключевые темы переговоров

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о начале визита в Киев Президента Финляндии Александра Стубба. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой он встретил финского лидера и отметил, что этот визит имеет важное значение для укрепления сотрудничества между странами.

Об этом Андрей Ермак сообщил на своей странице в Telegram.

Александр Стубб прибыл в Киев

По словам Ермака, главными темами переговоров Президента Владимира Зеленского с Александром Стуббом станут проекты по безопасности, дальнейшая евроинтеграция Украины, инвестиции в инфраструктурные проекты, а также гарантии безопасности. Отдельно стороны планируют обсудить вопросы усиления давления на Россию, санкционную политику и пути достижения устойчивого мира.

"Мы благодарны за последовательную и твердую поддержку Финляндии и лично Александра Стубба. Украина вместе с партнерами делает все, чтобы приблизить устойчивый мир и гарантировать безопасность в Европе", — сообщил Ермак.

Напомним, последний раз Президент Украины Владимир Зеленский общался с Александром Стуббом в августе. Тогда разговор лидеров стран касался окончания войны в Украине и гарантии безопасности.

Ранее Александр Стубб заявлял, что не считает возможной встречу Путина и Зеленского для переговоров об окончании войны.