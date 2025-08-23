Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стубб считает, что Путин и Зеленский пока что не встретятся

Стубб считает, что Путин и Зеленский пока что не встретятся

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 23:42
Путин и Зеленский в ближайшее время не встретится, считает Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что встречи украинского президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина пока что не будет. Причина в том, что Россия хочет продолжать войну как минимум до осени.

Об этом он заявил в интервью Helsingin Sanomat.

Реклама
Читайте также:

Почему встреча Путина и Зеленского пока что маловероятна

По словам Стубба, в настоящее время он не видит признаков того, что Россия хотела бы сесть за стол переговоров для обсуждения остановки огня или же мира с Украиной.

Издание отмечает, что это главное сообщение, которое президент Финляндии пытается сейчас донести до президента США Дональда Трампа.

"Они (россияне. — Ред.) хотят продолжать войну как минимум до осени, чтобы максимально увеличить свои территориальные приобретения", — сказал Стубб.

Он также считает маловероятным, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского состоится в ближайшее время. Причем на это намекнули, когда была встреча Трампа с украинским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа.

"Если целью была двухсторонняя встреча через две недели после Вашингтона, то есть через неделю, в понедельник, то я считаю ее крайне маловероятной. Российская тактика (затягивания. — Ред.) продолжается", — говорит Стубб.

Напомним, сегодня заместитель председателя Меджлиса Рефата Чубарова Ахтем Чийгоз заявил, что встречи Зеленского и Путина в ближайшее время не будет. При этом вероятной площадкой для ее подготовки остается Стамбул.

Также мы писали, что Трамп заявил, что у него есть "неплохие идеи", и, по его словам, через две недели он обязательно что-то сделает, если Путин не согласится на перемирие.

Владимир Зеленский владимир путин война в Украине Россия мирные переговоры Александр Стубба
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации