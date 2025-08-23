Путин и Зеленский в ближайшее время не встретится, считает Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что встречи украинского президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина пока что не будет. Причина в том, что Россия хочет продолжать войну как минимум до осени.

Об этом он заявил в интервью Helsingin Sanomat.

По словам Стубба, в настоящее время он не видит признаков того, что Россия хотела бы сесть за стол переговоров для обсуждения остановки огня или же мира с Украиной.

Издание отмечает, что это главное сообщение, которое президент Финляндии пытается сейчас донести до президента США Дональда Трампа.

"Они (россияне. — Ред.) хотят продолжать войну как минимум до осени, чтобы максимально увеличить свои территориальные приобретения", — сказал Стубб.

Он также считает маловероятным, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского состоится в ближайшее время. Причем на это намекнули, когда была встреча Трампа с украинским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа.

"Если целью была двухсторонняя встреча через две недели после Вашингтона, то есть через неделю, в понедельник, то я считаю ее крайне маловероятной. Российская тактика (затягивания. — Ред.) продолжается", — говорит Стубб.

Напомним, сегодня заместитель председателя Меджлиса Рефата Чубарова Ахтем Чийгоз заявил, что встречи Зеленского и Путина в ближайшее время не будет. При этом вероятной площадкой для ее подготовки остается Стамбул.

Также мы писали, что Трамп заявил, что у него есть "неплохие идеи", и, по его словам, через две недели он обязательно что-то сделает, если Путин не согласится на перемирие.