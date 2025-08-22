Видео
Главная Новости дня Трамп рассказал, что будет, если Путин не согласится на перемирие

Трамп рассказал, что будет, если Путин не согласится на перемирие

Ua en ru
Дата публикации 22 августа 2025 21:15
Перемирие в Украине - Трамп заявил, что будет, если Путин не согласится
Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп рассказал, что будет делать, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на перемирие. У него уже есть "неплохие идеи".

Об этом глава США заявил во время обращения к нации в Овальном кабинете.

Читайте также:

Заявление Трампа

"Посмотрю, чья это вина. Если есть причины, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Посмотрим, будет ли встреча. Интересно, если нет, то почему? Потому что я приказал им встретиться (Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ред.). Через две недели я буду знать, что делать. Да, уже есть неплохие идеи", — сказал он.

Добавим, что Украина неоднократно повторяла, что готова к миру, однако Путин каждый раз показывает, что не намерен завершать войну, а также избегает переговоров с Зеленским.

Напомним, Зеленский заявил, что остановить Путина может только Трамп.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что эти договоренности должны стать сдерживающим фактором для Путина.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп перемирие война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
