Перемирие в Украине - Трамп заявил, что будет, если Путин не согласится

Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп рассказал, что будет делать, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на перемирие. У него уже есть "неплохие идеи".

Об этом глава США заявил во время обращения к нации в Овальном кабинете.

Заявление Трампа

"Посмотрю, чья это вина. Если есть причины, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Посмотрим, будет ли встреча. Интересно, если нет, то почему? Потому что я приказал им встретиться (Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. — Ред.). Через две недели я буду знать, что делать. Да, уже есть неплохие идеи", — сказал он.

Добавим, что Украина неоднократно повторяла, что готова к миру, однако Путин каждый раз показывает, что не намерен завершать войну, а также избегает переговоров с Зеленским.

Напомним, Зеленский заявил, что остановить Путина может только Трамп.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что эти договоренности должны стать сдерживающим фактором для Путина.