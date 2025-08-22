Відео
Головна Новини дня Трамп розповів, що буде, якщо Путін не погодиться на перемир’я

Трамп розповів, що буде, якщо Путін не погодиться на перемир’я

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 21:15
Перемир’я в Україні - Трамп заявив, що буде, якщо Путін не погодиться
Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп розповів, що робитиме, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на перемир’я. У нього вже є "непогані ідеї".

Про це очільник США заявив під час звернення до нації в Овальному кабінеті.

Читайте також:

Заява Трампа

"Подивлюся, чия це вина. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Побачимо, чи буде зустріч. Цікаво, якщо ні, то чому? Бо я наказав їм зустрітися (Путіну і президенту України Володимиру Зеленському. Ред.). За два тижні я знатиму, що робити. Так, вже є непогані ідеї", — сказав він.

Додамо, що Україна неодноразово повторювала, що готова до миру, проте Путін щоразу показує, що не має наміру завершувати війну, а також уникає переговорів із Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що зупинити Путіна може лише Трамп.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, якими мають бути гарантії безпеки для України. Він підкреслив, що ці домовленості мають стати стримувальним фактором для Путіна.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп перемир'я війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
