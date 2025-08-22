Перемир’я в Україні - Трамп заявив, що буде, якщо Путін не погодиться

Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп розповів, що робитиме, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на перемир’я. У нього вже є "непогані ідеї".

Про це очільник США заявив під час звернення до нації в Овальному кабінеті.

Заява Трампа

"Подивлюся, чия це вина. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Побачимо, чи буде зустріч. Цікаво, якщо ні, то чому? Бо я наказав їм зустрітися (Путіну і президенту України Володимиру Зеленському. — Ред.). За два тижні я знатиму, що робити. Так, вже є непогані ідеї", — сказав він.

Додамо, що Україна неодноразово повторювала, що готова до миру, проте Путін щоразу показує, що не має наміру завершувати війну, а також уникає переговорів із Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що зупинити Путіна може лише Трамп.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, якими мають бути гарантії безпеки для України. Він підкреслив, що ці домовленості мають стати стримувальним фактором для Путіна.